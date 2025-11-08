Vilniuje baigiant sodinti mišką – žaliųjų protestas

Pasak savivaldybės, pavasarį 500 vilniečių ir 15 organizacijų jau pasodino apie 1,3 tūkst. medžių, tačiau iki visiško miško užsodinimo trūksta dar 300 sodinukų.
„Sodindami šį mišką ne tik kuriame tvaresnį miestą, bet ir stipriname bendrystės jausmą. Džiaugiuosi, kad vilniečiai aktyviai jungiasi prie tokių iniciatyvų – tai rodo atsakomybę už mūsų visų gyvenamąją aplinką“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Šįkart, anot savivaldybės, prie medžių sodinimo akcijos jungiasi ir aplinkosaugos iniciatyvų organizacija „Mes Darom“: talkos dalyviai bus kviečiami drauge surinkti pakelėse ir miško pakraščiuose esančias atliekas, taip prisidedant prie švarios būsimojo miško aplinkos.
Šiukšlių maišais ir jų išvežimu pasirūpins organizatoriai.
Prisidėti prie talkos kviečiami visi vilniečiai ir miesto svečiai, moksleiviams už dalyvavimą akcijoje bus išduodami socialines valandas patvirtinantys pažymėjimai.
Talkos metu bus sodinamos vietinės, Vilniaus apylinkėms būdingos medžių rūšys: ąžuolai, klevai, uosiai, beržai, pušys, liepos ir šermukšniai, kurios geriausiai prisitaiko prie vietos klimato ir dirvožemio, padeda išlaikyti biologinę įvairovę bei užtikrina tvaresnį būsimojo miško augimą.
Norintiems dalyvauti akcijoje, anot savivaldybės, nereikia turėti patirties – sodinimui bus paruošti kokybiški, paaugę sodinukai ir tinkamos duobės. Atvykstantiems į talką pakaks turėti darbo pirštines, vandens kibirėlį ar kastuvą – neturintys priemonių jas galės gauti vietoje, taip pat bus vaišinami arbata, todėl prašoma turėti termosą.
Prie akcijos savivaldybė taip pat kviečia prisidėti įmones – jų finansinė parama bus skiriama sodinukų įsigijimui ir transportavimui, o visus sodinimo darbus koordinuos Vilniaus miesto savivaldybė.
Medžius šiai iniciatyvai dovanoja: „Savaitė“, „Omberg Group“, „Homanit Lietuva“, Vokietijos brigada, „Satchelpay“, „AviaAM Leasing“, „Grafobal Vilnius“, „SBA grupė“, „Avis Lithuania“, „Skogran“ ir „Viva Fertilis“.
Minimoje teritorijoje jau įrengti pasivaikščiojimo takai, suoliukai, informaciniai stendai ir dviračių stovėjimo vietos.
Savo ruožtu Lietuvos žaliųjų partija rinksis į protesto akciją. Partijos vertinimu, daugelis šiųmetinių sostinės sprendimų patvirtina, kad miesto valdžia dažniau renkasi išorinį efektą nei turinį.
„Vilnius šiemet gavo Europos žaliosios sostinės titulą, tačiau vietoj tvarios miesto politikos matome ištisus metus trunkančią savireklamos kampaniją“, – pranešime cituojama Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė.
„Sodinti medžius miško pakraštyje nėra žaliasis proveržis – tai bandymas užmaskuoti tikruosius trūkumus mieste, kuriame šimtai brandžių medžių žūsta dėl druskų, taršos ir nepriežiūros“, – sako ji.
Anot partijos vadovės, žalieji rinksis kritikuoti ne į akciją susirinkusius savanorius, o „manipuliatyvų sostinės valdžios elgesį“.
