Vilniuje baigiasi maršrutinės laivybos Nerimi sezonas

Kaip pranešė Vilniaus miesto savivaldybė, šiais metais Nerimi keliavo daugiau nei 22 tūkst. keleivių, o kitais metais numatoma maršrutus vykdyti keturiais laivais – prie „Lašišos“ ir „Ryto“ prisijungs „Geležinis vilkas“ ir „Smilga“.
Laivai turėtų kursuoti dažniau – kas 30–35 minutes, o trasa drieksis nuo Verslo trikampio iki Žirmūnų paplūdimio.
Savivaldybė tikisi, kad naujas laivybos sezonas pagal Vidaus vandenų kelių direkcijos įsakymą prasidės nuo kitų metų balandžio antrosios pusės. Sezono pabaiga numatoma taip pat spalio pabaigoje.
Pasak savivaldybės, šis sezonas yra laikomas sėkmingu, nors keletą kartų laivyba nevyko dėl pakilusio vandens lygio.
