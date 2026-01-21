Vilniuje baigtas pirmasis Neries dugno valymo etapas: iškelta daugiau nei 2 tonos šiukšlių

Pasak Lietuvos hidrobiologų draugijos nario Kęstučio Skrupskelio, tarp iškeltų atliekų buvo rasti tiek smulkios, tiek stambios taršos objektai.
„Skaičiuojame, kad surinkta 1218 kg įvairių metalo gaminių, 1020 kg (89 vienetai) automobilių padangų, 106 kg stiklo, 80 kg plastiko ir dar 41 kg kitų atliekų, tarp jų – ir įvairios tekstilės. Pagal svorį dominuoja metalai, tačiau skaičiumi jiems nedaug nusileidžia padangos ir stiklo tara. Tarp radinių net 3 elektriniai dviračiai, 2 elektriniai paspirtukai, durų ar kameros grotos, 4 mobilieji telefonai“, – pranešime teigia K. Skrupskelis.
Jo teigimu, daugiausia šiukšlių buvo rasta miesto centre, dešiniajame krante, greta Baltojo tilto, taip pat atliekomis gausus ruožas nuo Baltojo tilto driekėsi iki pat Seimo rūmų. Tuo metu gausiais metalo atliekų kiekiais išsiskyrė kranto dalis Žvėryno pradžioje.
„Po vandeniu dauguma šių atliekų galėtų praleisti ne dešimtis, o šimtus metų, lėtai skleisdamos metalų oksidus, mikroplastiką ir kitas kenksmingas medžiagas į upę, pažeisdamos ten gyvenančią fauną ir florą. Ištraukdami tokias atliekas ne tik pašaliname galimą ar esamą taršos šaltinį, bet ir sugrąžiname natūralumą upės buveinėms“, – nurodo K. Skrupskelis.
Nurodoma, kad iš vandens iškeltos atliekos buvo peržiūrimos, rūšiuojamos ir perdirbamos. Smulkios šiukšlės buvo renkamos po vandeniu į tinklinius maišus, kurie, jiems prisipildžius, buvo perduodami narus lydinčiai valčiai. Tuo metu stambių gabaritų atliekoms iškelti į krantą ar įkelti į valtį kai kuriais atvejais buvo pasitelkiamos 2–3 narų komandos.
Valymo darbai vyko narams judant upės vaga pasroviui ir pasiskirsčius į 2–3 metrų pločio ruožus. Sekliose pakrantėse buvo naudojama paviršinio nardymo įranga, o gilesnėse vietose – suspausto oro balionai ir papildomas apšvietimas, skirtas darbui mažo skaidrumo vandenyje.
Neries dugno valymą planuota pradėti praėjusių metų birželio pradžioje, tačiau dėl kritulių ir aukšto vandens lygio intensyvesnių darbų imtasi rugsėjį.
Upės valymo darbai šiais metais bus toliau tęsiami. Nuo birželio vidurio planuojama išvalyti dar 7 km atstumą nuo Verkių iki Baltojo tilto, darbus pradedant tada, kai jie nebetrukdys žuvų nerštui bei paukščių perėjimui upės pakrantėse. Ateityje ketinama išvalyti visą Neries atkarpą tekančią per Vilnių – iš viso 24 km.
„Upės – tai ne tik miesto kraštovaizdžio dalis ar svarbus rekreacinis elementas, tai – neatsiejama miesto tapatybės dalis, už kurią atsakinga visa miesto bendruomenė. Norisi, kad šis projektas taptų priminimu kiekvienam vilniečiui vertinti tai, kokį turtą turime šalia bei atsakingai elgtis su mieste esančia turtinga gamta“, – pranešime teigia „Darnu Group“ korporatyvinių reikalų ir rinkodaros direktorė Akvilė Liaudanskienė.
„Darnu Group“ yra anksčiau inicijavusi ir Vilnelės upės tyrimus bei valymo darbus, kurių metu per trejus metus surinkta apie 10 tonų atliekų.
