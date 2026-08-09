Vilniuje bus minimos šeštosios Baltarusijos protestų metinės

Organizatorių teigimu, renginių metu bus pagerbtas Baltarusijos režimo aukų atminimas, išreikštas solidarumas su politiniais kaliniais ir dar kartą priminta apie tęsiamą kovą už laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Baltarusiją.
Minėjimas prasidės mitingu Katedros aikštėje, kuriame kalbės buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai.
Po mitingo dalyviai leisis į Laisvės eiseną iki Šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Ten tylos minute bus pagerbtos Baltarusijos politinių represijų aukos ir už Ukrainos laisvę žuvę didvyriai, o vėliau vyks atviro mikrofono renginys.
Renginius užbaigs bare „Alaus namai“ vyksiantis akustinis baltarusių roko grupės „Dai Darogu!“ lyderio Jurijaus Stylskio koncertas.
Kaip teigia organizatoriai, po 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimų prasidėjusios represijos privertė dešimtis tūkstančių baltarusių palikti šalį, šimtai žmonių buvo įkalinti, o dalis jų iki šiol tebėra kalėjimuose.
Baltarusių diaspora ir toliau siekia išsaugoti 2020 metų įvykių atmintį, remti politinius kalinius bei jų šeimas ir prisidėti prie demokratinės Baltarusijos ateities kūrimo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)