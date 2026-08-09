 Vilniuje bus minimos šeštosios Baltarusijos protestų metinės

Vilniuje bus minimos šeštosios Baltarusijos protestų metinės

2026-08-09 08:16
BNS inf.

Vilniuje sekmadienį vyks Baltarusių orumo dienos minėjimas, skirtas šeštosioms 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms.

<span>Vilniuje bus minimos šeštosios Baltarusijos protestų metinės</span>
Vilniuje bus minimos šeštosios Baltarusijos protestų metinės / P. Adamovič/ BNS nuotr.

Organizatorių teigimu, renginių metu bus pagerbtas Baltarusijos režimo aukų atminimas, išreikštas solidarumas su politiniais kaliniais ir dar kartą priminta apie tęsiamą kovą už laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Baltarusiją.

Minėjimas prasidės mitingu Katedros aikštėje, kuriame kalbės buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai.

Po mitingo dalyviai leisis į Laisvės eiseną iki Šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Ten tylos minute bus pagerbtos Baltarusijos politinių represijų aukos ir už Ukrainos laisvę žuvę didvyriai, o vėliau vyks atviro mikrofono renginys.

Renginius užbaigs bare „Alaus namai“ vyksiantis akustinis baltarusių roko grupės „Dai Darogu!“ lyderio Jurijaus Stylskio koncertas.

Kaip teigia organizatoriai, po 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimų prasidėjusios represijos privertė dešimtis tūkstančių baltarusių palikti šalį, šimtai žmonių buvo įkalinti, o dalis jų iki šiol tebėra kalėjimuose.

Baltarusių diaspora ir toliau siekia išsaugoti 2020 metų įvykių atmintį, remti politinius kalinius bei jų šeimas ir prisidėti prie demokratinės Baltarusijos ateities kūrimo.

Šiame straipsnyje:
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Vilnius
Baltarusių orumo dienos minėjimas
renginiai
Baltarusijos režimas

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Bevardis
Tuo pačiu pažiūrėsim kiek Lietuvoje idiotų
1
0
Anna
𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗮𝗶 𝗻𝗮𝗸č𝗶𝗮𝗶? 𝗨ž𝗲𝗶𝗸, č𝗶𝗮 𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗸𝘀 - 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁.𝘀𝗶𝘁𝗲
0
-1
Kauno bachūras
Ir toliau kiškime savo snargliuotas nosis į kitų valstybių reikalus - gyvensime ilgai ir laimingai.
9
0
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