Vilniuje – ilgai lauktos gimnazijos statybos

Ties Jeruzalės, Santariškių, Visorių ribomis statomos gimnazijos šių rajonų gyventojai laukė jau seniai. Per visą Nepriklausomybės laikotarpį tai tik antra nauja savivaldybės gimnazija Vilniuje.
„Paskutinį kartą Vilniuje nauja gimnazija buvo atidaryta 2022 m. ir tai buvo pirma nauja savivaldybės gimnazija per visą Nepriklausomybės laikotarpį. Iš viso per 36 metus buvo pastatytos tik keturios naujos mokyklos. Tačiau dabar vienu metu jau statomos trys naujos mokyklos: progimnazijos Pavilnyje ir Perkūnkiemyje, o dabar – ir gimnazija Jeruzalėje. Be to, statybos netrukus užvirs ir Moravų gatvėje bei Bajorų kelyje“, – vardijo Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Naujoje gimnazijoje mokysis 480 vyriausiųjų klasių mokinių, ją sudarys 16 klasių. Be pagrindinio mokyklos pastato bus įrengiamos krepšinio ir žaidimų aikštelės, stadionas, skaityklos terasa, automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų ir dviračių takai. Gimnazijos lauko erdvė bus prieinama ir bendruomenės poreikiams.
„Šiemet Vilniuje mokysis tūkstančiu daugiau moksleivių nei pernai. Labiausiai daugėja vyresnių vaikų, todėl nauja gimnazija mieste būtina. Džiaugiuosi, kad Šiauriniame Vilniuje turėsime fantastišką, modernią gimnaziją ir vaikai čia mokysis gamtos apsuptyje. Be naujų mokyklų ir darželių statybų per penkerius metus mieste rekonstruosime daugiau nei 10 esamų mokyklų. Viskas tam, kad vaikai Vilniuje į mokyklą eitų su šypsena“, – sakė Vilniaus miesto vicemeras Vytautas Mitalas.
Naujos gimnazijos atsiradimu nuo pat jos architektūrinio konkurso iki statybos valdymo rūpinasi sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija. Ji vėliau dar 20 metų rūpinsis ir mokyklos ūkio administravimu.
„Išskirtinėje gamtinėje aplinkoje, šalia tvaraus Jeruzalės parko, pradedamos ne tiesiog naujos gimnazijos statybos. Tai bus mokymosi ir bendruomenės susibūrimo erdvė, kuri kurta su bendruomene. Idėjas, kokia ji turėtų būti, siūlė ir Vilniaus gyventojai, susibūrę į mūsų organizuojamas kūrybines dirbtuves. Sieksime, kad mokykla būtų pastatyta iki 2027 m. pabaigos, kad arčiausiai gyvenantys gimnazistai pagaliau galėtų mokytis šalia namų, o jos stadionu, krepšinio, žaidimų aikštele, susibūrimo erdvėmis galėtų naudotis aplinkinių rajonų gyventojai“, – teigė Vilniaus vystymo kompanijos Projektavimo ir statybos valdymo departamento direktorius Jonas Stravinskas.
Ši mokykla statoma pagal architektūrinį konkursą laimėjusios Lietuvos ir Suomijos architektų studijos „Architektūros linija“ idėją ir parengtą projektą. Idėjos autorius architektas, prof. Gintaras Čaikauskas atkreipė dėmesį, kad gimnazijos gamtinė aplinka suvokiama kaip neatsiejama ugdymo proceso dalis. Mokiniai turės galimybę mokytis lauko klasėse, įsiliejusiose į kraštovaizdį, o pertraukų metu – patirti miško artumą, pabūti natūralioje aplinkoje, pasivaikščioti šiemet atvertame Jeruzalės parke prie tvenkinio.
„Mokyklos pastato kokybė turėtų būti vertinama ne jo atidarymo dieną, o po daugelio metų – dirbame vadovaudamiesi šia taisykle. Gimnazija bus skirta intensyviam naudojimui, todėl svarbu, kad pasirinkti sprendiniai būtų kokybiškai įgyvendinti ir tuo pačiu praktiški, ilgaamžiai, lengvai prižiūrimi. Statyti mokyklą mūsų komandai ypatingai prasminga ir todėl, kad gerai atlikto darbo vertę kasdien jaus šimtai moksleivių“, – sakė mokyklą statančios UAB „Naresta“ generalinis direktorius Tadas Grincevičius.
Gimnaziją iki 2027 m. pabaigos „Naresta“ įsipareigojo pastatyti už 23,5 mln. Eur su PVM. Tai bus dar viena nauja Vilniaus pradžia – viena iš devynių pagal specialų finansavimo modelį statoma ugdymo įstaiga sostinėje. Pagal šį modelį Vilniaus vystymo kompanija pasitelkusi tarptautinių institucinių bankų finansavimą per trejus metus pastatys keturias mokyklas ir penkis darželius.
Šiuo metu sostinėje Vilniaus vystymo kompanija jau yra įpusėjusi trijų ugdymo įstaigų rangos darbus. Pilaitėje, Pajautos gatvėje, statomas lopšelis-darželis, kuris planuojamas baigti iki 2027 m. pavasario. Dar vienas lopšelis-darželis jau statomas Balsiuose, Aušrinės gatvėje – jį numatoma pastatyti iki 2027 m. III ketvirčio. Perkūnkiemyje, Pavilnionių gatvėje, jau statoma progimnazija, kuri duris atverti turėtų 2027 m. rudenį. Jau spalį statybų pradžios kapsulė bus įkasta ir Pavilnyje, S. Lozoraičio gatvėje, kurioje bus statoma progimnazija.
O iš savivaldybės biudžeto statomą lopšelį-darželį Žemynos gatvėje numatoma baigti ir atidaryti jau šiemet. Kitąmet numatoma pradėti ir progimnazijos Bajorų kelyje statybą.
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