Vilniuje įrengtos penkios naujos atminimo lentos iškilioms Lietuvos asmenybėms

„Atminimo lentos padeda išsaugoti gyvą miesto atmintį ir primena apie žmones, kurių darbai prisidėjo prie Lietuvos laisvės, kultūros ir žmogiškumo vertybių puoselėjimo. Kiekvienas toks ženklas mieste ne tik pagerbia mūsų šviesuolių atminimą, bet ir kviečia pažinti miesto istoriją ten, kur ji buvo kuriama“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos pirmininkė Kamilė Gogelienė.
K. Motiekos ir A. Terlecko atminimo lentos įrengtos ant pastato Gynėjų g. 4. K. Motieka šiame name gyveno 2009–2021 m. A. Terleckui skirta lenta žymi vietą, kurioje jis gyveno ir 1957 m. gruodžio 24 d. buvo suimtas sovietų saugumo.
Ant J. Savickio g. 13 namo įrengta atminimo lenta poetui A. Nykai-Niliūnui, kuris čia gyveno 1941–1944 m. Poškos g. 26 įamžinta Pasaulio tautų teisuolių D. ir M. Jurkų šeima – šioje vietoje buvusiame name Antrojo pasaulinio karo metais jie slėpė ir gelbėjo žydus. Antakalnio g. 43 įrengta atminimo lenta J. Bieliauskienei, pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyvei, kovotojai už tikėjimo laisvę ir politinei kalinei.
Prie kiekvienos atminimo lentos įrengtas QR kodas, vedantis į portalą „Vilniaus DNR“. Jame galima daugiau sužinoti apie įamžintą asmenybę, jos ryšį su Vilniumi bei atrasti kitą miesto istorinę medžiagą – žemėlapius, nuotraukas, gatvių istoriją ir svarbiausius įvykius.
Atminimo lentos įrengtos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos siūlymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimus dėl jų įrengimo.
Naujausi komentarai