Vilniuje – judumo konferencija: pulsuos inovacijomis ir tvaraus transporto idėjomis

Rugsėjo 30 – spalio 2 d. konferencija suburs politikos formuotojus, savivaldos atstovus, akademikus, nevyriausybines organizacijas, transporto ekspertus, pramonės atstovus ir, žinoma, pačius vilniečius. Renginį organizuoja Europos Komisijos mobilumo ir transporto generalinis direktoratas (DG MOVE) kartu su JUDU.
„Vilniaus vaidmuo kaip vienos iš didžiausių Europos judumo konferencijos šeimininko – tai ne tik įvertinimas, bet ir atsakomybė. Tai parodo, kad mūsų miestas yra vienas pažangiausių tvaraus judumo srityje Europoje, o „Europos žaliosios sostinės 2025“ titulas dar labiau pabrėžia mūsų įsipareigojimą tvariai miesto plėtrai. Ši konferencija suteikia galimybę pasidalinti savo patirtimi su kitais miestais, stiprina Vilniaus tarptautinį įvaizdį, pritraukia investicijas, partnerystes ir atveria naujas galimybes miesto gyventojams bei verslui. Esame pasiruošę parodyti, kaip inovatyvios transporto sistemos ir integruotas viešasis transportas gali tapti kiekvieno vilniečio kasdienybės dalimi“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Magda Kopczyńska, Europos Komisijos Mobilumo ir transporto generalinė direktorė teigė:
„Džiaugiuosi galėdama dalyvauti šių metų „Urban Mobility Days“ konferencijoje. Kadangi 75 proc. europiečių gyvena miestuose, investicijos į miesto judumą yra svarbesnės nei bet kada anksčiau. Šių metų dėmesys miestų integracijai į transeuropinį transporto tinklą, Europos dviračių deklaracijos plėtrai ir prieinamumo visiems užtikrinimui atspindi mūsų siekį užtikrinti švaresnį, įtraukesnį ir labiau sujungtą judumą. Viešasis transportas ir toliau išliks tvaraus miesto transporto pagrindu. Vilnius, kaip Europos žaliasis miestas 2025 m., yra tobula vieta šioms į ateitį orientuotoms diskusijoms, ir mane džiugina, kad kolegos iš Ukrainos taip pat yra šios bendros europinės kelionės dalis.“
JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė dalijosi pirmaisiais įspūdžiais: „Pirmoji diena parodė, kad Vilnius turi kuo didžiuotis – mūsų miestas tampa svarbia Europos miestų dialogo dalimi. Diskutuodami apie multimodalumą ir švarų transportą matome, jog bendros pastangos gali labai greitai virsti realiais pokyčiais, kuriuos pajus miestų gyventojai.“
Kiekviena diena skirta vis kitai tvaraus judumo temai
Pirmoji diena (šiandien) – miestų mazgų vaidmuo užtikrinant efektyvų TEN-T (Trans-European Transport Network) tinklą. Diskusijose dominuoja temos apie multimodalumą, transporto mikroklimatą ir miestų bendradarbiavimą.
Antrąją dieną (trečiadienį) konferencijos dėmesio centre – dviračių judumas: nuo saugios infrastruktūros ir mikromobilumo sprendimų iki dviračių integracijos į turizmą bei kovos su transporto skurdu.
Trečioji diena (ketvirtadienis) skirta viešajam transportui – nuo inovacijų ir skaitmeninių įrankių iki efektyvių sprendimų, stiprinančių miesto transporto sistemų tvarumą.
