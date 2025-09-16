 Vilniuje kuriamas pirmasis Lietuvoje sensorinis dienos centras

Vilniuje kuriamas pirmasis Lietuvoje sensorinis dienos centras

Sostinėje pradėtas kurti pirmasis Lietuvoje sensorinis dienos centras vaikams, turintiems specialiųjų poreikių ir emocinių sunkumų. Jame planuojama įrengti specializuotas erdves, padedančias vaikams valdyti emocijas, lavinti socialinius įgūdžius ir gerinti savijautą.

Projektą įgyvendina „Fenix“ labdaros fondas su organizacija „SOS vaikų kaimai Lietuva“. Centro įrengimui numatoma iš viso skirti 30 tūkst. eurų, kuriuos planuojama panaudoti remonto darbams, sensorinių priemonių įsigijimui ir mokymosi, sporto bei poilsio zonų įrengimui.

„Kiekvienas vaikas nusipelno saugios, palaikančios aplinkos. Šiandienos pasaulyje vaikai dažnai susiduria su nerimu ir emociniais sunkumais, kurie gali užgožti jų galimybes atsiskleisti“, – pranešime teigia „Fenix“ vadovė Agata Baj.

Pasak „SOS vaikų kaimai Lietuva“ direktoriaus Tomo Karpavičiaus, kuriamas centras padės užtikrinti vaikų gerovę bei ugdymą.

„Sensorinė aplinka padeda vaikams nusiraminti po įtemptų situacijų, geriau susikoncentruoti mokymuisi ir veikloms, išreikšti bei suprasti savo jausmus, sustiprinti socialinius įgūdžius. Tokia erdvė ypač svarbi vaikams, kurie patiria emocinių sunkumų, nerimą ar turi specialiųjų poreikių“, – pranešime cituojamas T. Karpavičius.

Pranešama, kad sensoriniame dienos centre vienu metu galės lankytis iki 25 vaikų. 

