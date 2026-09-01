Vilniuje – mažųjų moksleivių edukacijos apie viešąją tvarką ir saugų elgesį mieste

Edukacijos forma
45 min. pamoka-diskusija, kurios metu, pasitelkiant vaikams suprantamas kasdienes situacijas ir realius pavyzdžius, bus kalbama apie miesto taisykles, kodėl svarbu jų laikytis ir kokių pasekmių gali turėti jų nepaisymas.
Edukacija pritaikoma prie mokinių amžiaus, o jos turinys gali būti koreguojamas atsižvelgiant į mokytojo nurodytus klasei aktualius klausimus.
Apie ką kalbamės?
Atsižvelgiant į mokinių amžių ir klasės poreikius, aptariama:
- triukšmą ir ramybės valandas mieste;
- atliekų tvarkymą ir švarią miesto aplinką;
- grafičių piešimą ir pagarbą svetimam turtui;
- atsakingą elgesį su gyvūnais ir paukščiais;
- saugų elgesį kelyje ir viešosiose miesto erdvėse.
Edukacijos tikslas
Skatinti bendruomeniškumą, prasidedantį nuo kiekvieno asmeninės atsakomybės už tvarką, saugumą ir aplinką mieste.
Praktinė informacija
Vieta: mokykla, klasėje, kurioje yra prezentacijai reikalinga įranga (projektorius, išmanioji lenta ar kt.).
Trukmė: 45 min.
Dalyvių skaičius: viena klasė, iki 30 mokinių.
Rekomenduotina registruoti visas tos pačios laidos klases – edukacijos gali vykti viena po kitos, pavyzdžiui:
Vieną dieną – 3a, 3b klasėms.
Kitą dieną – 3c ir 3d klasėms.
Užsiėmimus veda Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos grupės prevencijos specialistė.
Registracija ir klausimai
Norėdami užregistruoti klasę (-es), nurodykite mokyklą, klasę (-es), mokinių skaičių, kontaktinį asmenį ir pageidaujamą edukacijos laiką. Patogiausiai tai atlikti naudojantis šia forma.
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