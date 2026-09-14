Vilniuje pirmą kartą rengiama CERN LHCb eksperimento konferencija

„LHCb savaitė – ne tik mokslinė konferencija, bet ir strateginis susitikimas, kuriame formuojami tyrimų prioritetai, koordinuojamos institucijų atsakomybės ir užtikrinama, kad šis tarptautinis eksperimentas judėtų viena kryptimi“, – apie renginį pasakojo „LHCb Vilnius“ grupės vadovas Mindaugas Šarpis.
LHCb – vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visatos sandarą ir tai, kodėl joje dominuoja materija.
Lietuvoje „LHCb Vilnius“ grupė prisideda prie naujų detektorių vystymo bei charakterizavimo ir dalelių fizikos duomenų analizės.
Organizatorių teigimu, konferencijos metu Vilniaus universitete (VU) susitiks 200 dalyvių, įskaitant prisijungsiančius nuotoliniu būdu – iš viso dalyvaus apie 600 kolegų.
Pabrėžiama, jog svarbi CERN mokslininkų suvažiavimo darbotvarkės dalis bus skirta Lietuvos technologijų ir mokslo pasiekimams, aukštųjų technologijų pažangai bei plėtrai. Renginio atidarymo metu VU Gyvybės mokslų centre vyks diskusija apie Lietuvos dirbtinio intelekto gamyklą kaip mokslo, verslo ir tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų jungtį.
„Lietuvai siekiant visateisės CERN narystės, mums svarbu būti ten, kur kuriamas ateities mokslas ir technologijos – ne tik dalyvauti, bet ir kurti kartu“, – pabrėžė VU profesorė Saulė Mačiukaitė-Žvinienė.
Konferencijos atidaryme dalyvaus ir prezidentas Gitanas Nausėda, CERN tyrimų ir skaičiavimo vadovas Gautieras Hamelas de Monchenaultas bei VU rektorius Rimvydas Petrauskas.
Konferencijos metu taip pat vyks paralelinės sesijos, darbo grupių susitikimai, specializuotos paskaitos, diskusijos apie detektorių veikimą, duomenų apdorojimą, programinę įrangą, fizikos analizes, eksperimentų atnaujinimus ir ateities planus.
„Tokių renginių metu skaitomi pranešimai ir vykstančios diskusijos leidžia pamatyti ne tik galutinius mokslinius rezultatus, bet ir patį mokslo kūrimo procesą: kaip formuluojami klausimai, kaip vertinami duomenys, kaip planuojami detektorių atnaujinimai, kaip priimami sprendimai. Tai puiki galimybė ir Lietuvos studentams, doktorantams bei tyrėjams tiesiogiai bendrauti su aukščiausio lygio pasaulio mokslininkais“, – sakė VU profesorius Ramūnas Aleksiejūnas.
LHCb eksperimente dirba beveik 2 tūkst. mokslininkų ir dalyvauja apie 120 mokslo institucijų iš viso pasaulio. VU 2024 metais buvo priimtas kaip oficialus LHCb eksperimento institutas.
Nuo 2018 metų Lietuva yra CERN asocijuotoji narė ir šiuo metu siekia visateisės narystės organizacijoje. Šis Lietuvos siekis numatytas ir Vyriausybės programoje.
Konferencija Vilniuje vyks rugsėjo 14–18 dienomis. Praėjusiais metais ji vyko Pekine, 2024 metais – Glazge.
Naujausi komentarai