Vilniuje planuojama pertvarkyti 55 hektarų geležinkelio teritoriją

Teritoriją, kurioje dabar daugiausia vykdomos geležinkelio, gamybos ir sandėliavimo veiklos, ateityje ketinama atverti miestui, čia sukuriant naujas viešąsias ir žaliąsias erdves, verslo bei kultūros objektus.
Dar šių metų pabaigoje planuojama paskelbti tarptautinį urbanistinės vizijos konkursą. Jo metu bus ieškoma geriausių sprendimų, kaip teritoriją paversti nauja ir gyvybinga miesto dalimi.
Pasak savivaldybės įmonės, vienas svarbiausių konkurso dalyviams keliamų uždavinių – įveikti geležinkelio kuriamus barjerus, sukurti naujus fizinius, funkcinius ir socialinius ryšius, integruoti kultūros paveldą bei užtikrinti teritorijos vystymo lankstumą.
„Pietiniame Naujamiestyje jau natūraliai formuojasi stipri technologijų, kūrybinių industrijų ir inovacijų ekosistema, todėl mūsų užduotis – urbanistinėmis priemonėmis sudaryti sąlygas jai augti ir kartu kurti visavertę miesto dalį. (...) Čia turi atsirasti miesto gyvenimo įvairovė – darbo vietos, būstas, paslaugos, kultūra, viešosios ir žaliosios erdvės, o svarbiausia – nauji ryšiai su Naujamiesčiu, Naujininkais, stotimi ir likusiu miestu“, – pranešime cituojama Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė.
Dar 2022 metais Vilniaus savivaldybė ir LTG susitarė bendradarbiauti transformuojant geležinkelių teritorijas bei palaipsniui iškeliant veiklą iš miesto centro, o 2024 m. inicijuotas detaliojo plano rengimas.
Dabar siekiama suformuoti vientisą urbanistinę viziją, kuri taptų pagrindu tolesniems planavimo sprendiniams.
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