Vilniuje prasideda tarptautinės kibernetinės gynybos pratybos „Gintarinė migla 2025“

Dvyliktą kartą organizuojamų tarptautinių mokymų tikslas – treniruotis atpažinti ir atremti realistiškus kibernetinius išpuolius bei stiprinti institucijų ir tarptautinių partnerių bendradarbiavimą.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, pratybose dalyvaus ir jas stebės apie 300 kibernetinio saugumo specialistų iš 18 NATO, Europos šalių bei kitų valstybių ir daugiau nei 30 organizacijų.
„Pratybų metu bus imituojamos tikroviškos kibernetinės grėsmės, kaip „DDoS“ atakos (paslaugų trikdymo atakos), informacinių sistemų sutrikdymas, socialinė inžinerija (bandymai apgaule išgauti informaciją) ir kiti kibernetiniai incidentai“, – rašoma kariuomenės pranešime.
Kaip pažymi kariuomenė, nuo 2013 m. rengiamos pratybos „Gintarinė migla“ yra tapusios vienomis svarbiausių kasmetinių kibernetinio saugumo pratybų Lietuvoje, suburiančių valstybines institucijas, privataus sektoriaus atstovus ir tarptautinius partnerius, siekiant stiprinti bendras gynybos galimybes skaitmeninėje erdvėje.
