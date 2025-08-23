Vilniuje prasideda tarptautinės korgių lenktynės

Šių metų renginyje laukiama bent 120 korgių komandų, iš kurių daugiau nei 30 atvyks iš užsienio valstybių.
Didžioji dalis lenktynių renginių vyks šeštadienį. Vingio parke įrengtoje mėlynojoje zonoje keturkojai ir jų šeimininkai varžysis galvosūkių, plačiausiai skambančio lojimo ir „solo sprinto“ rungtyse.
Kiek vėliau vyks kostiumų paradas, kuriame pasirodys bent 40 persirengusių korgiukų.
Iškart po jo prasidės pagrindinis renginio akcentas – korgių lenktynės, kurių metu keturkojai startuos mažiausiai 15 kartų.
Sekmadienį renginys persikels į sostinės Rotušės aikštę. Čia, prie „Portalo“ skulptūros, vyks korgių lenktynės vienas prieš vieną, o po jų – pasaulio korgių susitikimas „korgimirka“.
Tarptautinis renginys „Korgių lenktynės“ šalies sostinėje rengiamas nuo 2020 metų.
