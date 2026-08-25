Vilniuje pristatyta atsinaujinusi JUDU programėlė

„Šiais laikais labai daug aplikacijų yra kuriama, telefonuose mes jų turime ne vieną ir žmonėms natūraliai atsiranda poreikis atsijoti, ką turėti, o ko ne, kad tas aplikacijų naudojimas būtų patogus, prasmingas ir ilgalaikis“, – programėlės pristatymo renginyje antradienį kalbėjo Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Tai Vilniaus mieste judumo, viešojo transporto, parkavimo paslaugų aplikacijų mes turime istoriškai ne vieną, jos veikia jau ir ne vienus metus, o ši „Judu“ naujoji aplikacija pirmiausia kėlė tikslą viską unifikuoti ir turėti vienose rankose“, – teigė meras.
Naujoje programėlėje vartotojai gali įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones pagal realaus laiko viešojo transporto informaciją, apmokėti automobilio stovėjimą vietinės rinkliavos zonose ir „Judu“ administruojamose aikštelėse, planuotis kelionių dviračiais maršrutus.
„Atsiranda poreikis ir galimybė nuo šiol planuoti savo keliones dviračių takais arba planuoti kitais maršrutais, kur yra bendri takai, ar kur dviračių takų dar nėra. Nauja galimybė planuoti savo keliones dviračiais dar tikrai bus tobulinama atsižvelgiant į tai, kad miestas infrastruktūrą plečia, viskas auga ir keičiasi“, – pridūrė meras.
„Judu“ vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė programėlę vadina viena iš išmaniausių programėlių Europoje, ji buvo kuriama apie dvejus metus, tam išleista maždaug 100 tūkst. eurų.
„Ši aplikacija sukurta apie septyniasdešimt procentų mūsų vidiniais „Judu“ resursais, o tik trisdešimt procentų mes buvom pasitelkę partnerius, kurie atliko tos aplikacijos vertinimus, testavimus ir teikė įvairias paslaugas“, – pristatydama programėlę sakė „Judu“ vadovė.
Savo ruožtu planuojama, kad programėlė palaipsniui pakeis iki šiol naudotas „m.Ticket“ ir „m.Parking“ aplikacijas.
„Planuojama spalio pabaigoje, kad programėlės „m.Ticket“ ir „m.Parking“ bus uždaromos, ir kviesim vartotojus naudotis „Judu“ vieninga aplikacija“, – žurnalistams sakė L. Levulytė-Staškevičienė.
Programėlėje viešojo transporto bilietus bus galima įsigyti be minimalaus pirkimo krepšelio, o vairuotojai galės vienu metu valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį stovėjimo laiką ir informaciją apie padarytus nusižengimus.
Taip pat už paslaugas galima atsiskaityti naudojantis „Google Pay“ ir „Apple Pay“.
„Judu“ vadovės teigimu, programėlė pradėjo veikti liepos pradžioje, šiuo metu ja naudojasi apie 68 tūkst. klientų, o iki spalio pabaigos jų skaičius turėtų pasiekti apie 150 tūkstančių.
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