Vilniuje – specialus viešojo transporto bilietas

Vardiniai elektroniniai bilietai užsieniečiams bus išduodami nuo kitų metų kovo 1 d. Juos Vilniaus savivaldybės įmonė JUDU galės suteikti tiems asmenims, kurie pateiks Migracijos departamento išduotą skaitmeninį leidimą laikinai gyventi Lietuvoje bei užsienio valstybės išduotą asmens dokumentą.
Nurodoma, kad bilietas bus aktyvuojamas jo išdavimo metu ir galios iki 2026 m. gruodžio 31 d.
Taip pat nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. numatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu lengvata galios nepriklausomai nuo to, ar asmuo kelionės metu turės vardinį bilietą.
Nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. lengvata jau bus taikoma tik kelionės metu turint galiojantį lengvatinį bilietą.