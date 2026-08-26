Vilniuje – vienas svarbiausių Europos savižudybių prevencijai skirtų renginių

Prof. P. Skruibio vadovaujamas VU FsF Psichologijos instituto Suicidologijos tyrimų centras laimėjo konkursą surengti šį prestižinį, kas dvejus metus vykstantį renginį, nes buvo itin svarbu suburti pasaulinio lygio ekspertus Lietuvoje.
Pasak profesoriaus, savižudybių Lietuvoje nuosekliai mažėja – nuo 2000 m. jų sumažėjo net 2,5 karto ir tai atspindi teigiamus pokyčius visuomenėje, tačiau lyginant su kitomis šalimis, Lietuvos situacija vis dar neatrodo gera.
„2000 m. turėjome net 46,6 savižudybes 100-ui tūkstančių gyventojų, dabar (2025 m.) – 18,1. Tai yra labai didelis sumažėjimas. Nepaisant to, Lietuvos savižudybių rodiklis Europos kontekste išlieka labai aukštas. Galima sakyti, kad šis sumažėjimas visų pirma atspindi visuomenės pokyčius, daugiau saugumo ir stabilumo, prisijungus prie Europos Sąjungos, NATO. Taip pat ir prevencijos bei pagalbos sistemos yra žymiai profesionalesnės ir labiau išvystytos, negu 2000-aiais“, – sakė P. Skruibis.
Naujai pažvelgti į problemą skatina tai, kad, pasak mokslininko, kai kurie teiginiai apie savižudybes atkakliai kartojami net tada, kai jų įrodymai yra silpni arba kai esama rimtų metodologinių ir konceptualių priežasčių jais abejoti.
„Viena labiausiai įsitvirtinusių „tiesų“ mūsų lauke – kad beveik kiekvieną savižudybę sukelia psichikos sutrikimas. Tyrimai, kuriais remiasi šis teiginys, sulaukė rimtos kritikos, o ir pati mintis prastai dera su tuo, kaip skirtingai savižudybė atrodo įvairiose visuomenėse ir kultūrose“, – teigė P. Skruibis.
Aptarti savižudybių prevencijos klausimą iš skirtingų perspektyvų padės į konferenciją pakviesti įvairių disciplinų atstovai. Lygiagrečiai mokslinėms sesijoms, organizuojamos ir meninės veiklos – interaktyvi instaliacija, molio dirbtuvės, vokalo performansas ir kt.
„Menas kai kuriuos dalykus gali pagauti ir išreikšti geriau, nei mokslo kalba. Norėjome, kad mokslas ir menas būtų kartu, tiesiogine žodžio prasme – toje pačioje konferencijoje, tame pačiame pastate. Viena vertus mokslininkai sutaria, kad savižudybė yra psichologinė, medicininė, socialinė, filosofinė ir dvasinė problema. Kita vertus, labai dažnai tiek tyrimai, tiek pagalba apsiriboja vien psichologiniais ir medicininiais aspektais. Mes norime tai keisti, dėl to kvietėme į konferenciją įvairių disciplinų atstovus“, – sakė P. Skruibis.
Tarp konferencijos pranešėjų – svarbiausi srities tyrėjai. Suicidologijos ir psichotraumotologijos tyrimų Lietuvoje pradininkė, VU FsF Psichologijos instituto profesorė Danutė Gailienė skaitys vieną iš pagrindinių konferencijos pranešimų „Savižudybių rodiklis kaip „socialinis termometras: „(per)mąstant istorines traumas“ („Suicide Rates as a „Social Thermometer“: (Re)thinking Historical Traumas“). Ji aptars ryšį tarp istorinių traumų ir savižudybių paplitimo.
Norvegijos mokslo ir technologijų universiteto psichinės sveikatos profesorė Heidi Hjelmeland siūlys permąstyti savižudybių tyrimus ir prevenciją pranešime „Rethinking Suicide Research and Prevention“.
H. Hjelmeland atlieka savižudybių tyrimus nuo 1992 m., yra svarbiausių srities mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų narė, dalyvauja tarptautinėse tyrimų grupėse. Ji yra viena iš tarptautinio Kritinių savižudybių studijų tinklo („Critical Suicide Studies Network“, CritSui) įkūrėjų.
Savo pranešime H. Hjelmeland žada kritiškai pažvelgti į įrodymų bazę kai kuriems dažnai pasitaikantiems suicidologijos samprotavimams.
Pasako jos, savižudybė šiuo metu suprantama kaip biopsichosocialinis reiškinys, atsižvelgiant į biologinius, psichologinius ir socialinius rizikos veiksnius. Tačiau biopsichosocialinis modelis nepateikia recepto, kaip sujungti šiuos tris komponentus.
Pranešimą „Nuo savižudybių prevencijos tyrimų iki praktikos („From Suicide Prevention Science to Practice“) pristatys Glazgo universiteto (JK) sveikatos psichologijos profesorius Rory O’Connoras.
Jis yra ilgametis Tarptautinės savižudybių prevencijos asociacijos („International Association for Suicide Prevention“) ir Tarptautinės savižudybių tyrimų akademijos („International Academy of Suicide Research“) prezidentas bei tarptautiniu mastu vienos svarbiausių savižudybių tyrimų grupės („Suicidal Behaviour Research Lab“) vadovas.
Remdamasis Integruoto motyvacijos–valios („Integrated Motivational–Volitional“, IMV) savižudybių elgesio modeliu, R. O’Connoras nagrinės, kaip pažanga psichologinėje teorijoje ir empiriniuose tyrimuose gali padėti savižudybių prevencijai klinikinėje, bendruomeninėje ir visuomenės sveikatos aplinkoje.
Mokslininkas nagrinės skirtingus procesus, kurie lemia savižudiškų minčių atsiradimą ir perėjimą nuo idėjų prie savižudiško elgesio, atkreipdamas dėmesį į riziką didinančius veiksnius, bei aptars galimybes laiku įsikišti. Visa konferencijos programa skelbiama čia.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
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Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
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Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
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Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
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1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
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Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
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Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
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Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
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Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
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