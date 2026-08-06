 Vilniuje visam laikui uždaroma ši „Maxima“: vyks išpardavimas

Vilniuje visam laikui uždaroma ši „Maxima“: vyks išpardavimas

2026-08-06 12:26
ELTOS inf., „Kauno diena“

Sostinėje, Minties gatvėje, nuo sekmadienio visam laikui bus uždaroma lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvė.

<span>Vilniuje visam laikui uždaroma ši „Maxima“: vyks išpardavimas</span>
Vilniuje visam laikui uždaroma ši „Maxima“: vyks išpardavimas / I. Gelūno / BNS nuotr.

„Šis sekmadienis bus paskutinė Vilniuje, adresu Minties g. 58, veikiančios vieno X parduotuvės darbo diena. Ją visam laikui užveriame dėl mažėjančio pirkėjų srauto, kuris mieliau šiame rajone renkasi vos už 350 metrų pėsčiomis esančią dviejų X Tuskulėnų gatvės „Maximą“, – pranešime cituojama „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.

Ji priduria, kad prekybos tinklas, įvertinęs parduotuvės atnaujinimui reikiamą investiciją, nusprendė ją nukreipti į kitų parduotuvių plėtrą.

Kaip nurodo prekybos tinklas, uždarius parduotuvę Minties gatvėje beveik visi darbuotojai bus perkelti dirbti į kitas tinklo parduotuves, vienas jų nusprendė veiklos įmonėje netęsti.

Paskutinę šios parduotuvės darbo savaitę pirkėjai gali pasinaudoti specialiomis išpardavimo nuolaidomis.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
Minties gatvė
Maxima
uždaroma

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