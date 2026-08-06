Vilniuje visam laikui uždaroma ši „Maxima“: vyks išpardavimas

„Šis sekmadienis bus paskutinė Vilniuje, adresu Minties g. 58, veikiančios vieno X parduotuvės darbo diena. Ją visam laikui užveriame dėl mažėjančio pirkėjų srauto, kuris mieliau šiame rajone renkasi vos už 350 metrų pėsčiomis esančią dviejų X Tuskulėnų gatvės „Maximą“, – pranešime cituojama „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.
Ji priduria, kad prekybos tinklas, įvertinęs parduotuvės atnaujinimui reikiamą investiciją, nusprendė ją nukreipti į kitų parduotuvių plėtrą.
Kaip nurodo prekybos tinklas, uždarius parduotuvę Minties gatvėje beveik visi darbuotojai bus perkelti dirbti į kitas tinklo parduotuves, vienas jų nusprendė veiklos įmonėje netęsti.
Paskutinę šios parduotuvės darbo savaitę pirkėjai gali pasinaudoti specialiomis išpardavimo nuolaidomis.
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