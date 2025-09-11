Vilniuje vyks akcija, kuria siekiama atkreipti dėmesį į moterų psichologinį krūvį

Akcijos metu menininkė Monika Dirsytė pristatys performansą „Kalta“. Vėliau vyks jungtinis moterų performansas „Duok ranką kitai“.
Skelbiama, kad renginyje dalyvaus terapeutai, psichoterapeutai, sąmoningumo specialistai, visuomenininkai.
„Moterys – tai mūsų mamos, seserys, draugės. Jos vaikšto tarp mūsų, augina vaikus, kuria, dirba, myli. Tačiau neretai jos lieka vienos – savo baimėse, kaltėse, abejonėse. Vis dar per dažnai moterys bijo išsikalbėti, bijo būti per daug „jautrios“, per daug „silpnos“, bijo būti nesuprastos. Bijo pasakyti, kad joms sunku“, – akciją rengiančios konferencijos „(Ne)Tobula moteris“ pranešime cituojama viena iš organizatorių Gerda Statkevičiūtė-Gylienė.
Renginio organizatoriai nurodo, kad apie 75 proc. moterų tyliai priima emocinę naštą.
