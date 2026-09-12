 Vilniuje vyks dviratininkių akcija – 300 dalyvių minutei atsiguls ant asfalto dėl saugumo keliuose

Vilniuje vyks dviratininkių akcija – 300 dalyvių minutei atsiguls ant asfalto dėl saugumo keliuose

2026-09-12 08:19
BNS inf.

Vilniuje šeštadienį vyks 10-asis labdaringas moterų dviračių važiavimas „Minam100“, prieš kurį apie 300 dviratininkių dalyvaus pilietinėje akcijoje „1 minutė už saugumą“.

<span>Vilniuje vyks dviratininkių akcija – 300 dalyvių minutei atsiguls ant asfalto dėl saugumo keliuose</span>
Vilniuje vyks dviratininkių akcija – 300 dalyvių minutei atsiguls ant asfalto dėl saugumo keliuose / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Akcijos metu moterys su dviračiais vienai minutei atsiguls ant asfalto, taip siekdamos atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose.

Akcija vyks uždarytose Vaidilutės ir Svajonių gatvėse prie Valakampių II paplūdimio. Joje dalyvaus ir viešai žinomos moterys, tarp jų Beata Nicholson ir Neringa Zeleniūtė.

Po akcijos apie 300 dalyvių leisis į 100 kilometrų važiavimą.

Organizatorių teigimu, per ankstesnius „Minam100“ važiavimus vaikų dviračių sportui jau surinkta daugiau kaip 400 tūkst. eurų paramos.

Šiame straipsnyje:
eismas
renginys
dviratininkai
saugumas kelyje

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