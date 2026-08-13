Vilnius miestui nusipelniusiems užsieniečiams įteiks „Vilnius Is My City“ apdovanojimus

„Vilnius Is My City“ jau tapo kasmetine miesto švente, suburiančia skirtingų šalių ir kultūrų bendruomenes Bernardinų sode. Pernai renginyje dalyvavo daugiau nei 30 iš įvairių pasaulio valstybių į Vilnių atvykusių bendruomenių. Šiemet šventę papildys naujas akcentas – pirmą kartą bus įteikti „Vilnius Is My City Awards“ apdovanojimai. Jais miestas dėkos iš užsienio į Vilnių atvykusiems ir čia savo gyvenimą kuriantiems žmonėms, kurie savo darbu, verslais, kūryba ar iniciatyvomis prisideda prie Lietuvos sostinės augimo.
„Nuo Gedimino laikų Vilnius buvo ir yra miestas, kuris kviečia atvykti, kurti ir čia įleisti šaknis. Šiandien mūsų sostinę renkasi žmonės iš viso pasaulio – jie čia steigia verslus, restoranus, įgyvendina kultūros iniciatyvas, dirba ir kartu su lietuviais kuria šiuolaikinio Vilniaus veidą. Su mūsų „International House Vilnius“ centru prireikus padedame žengti pirmus žingsnius, o dabar norime, kad užsienio talentų indėlis taptų labiau matomas ir įvertintas“, – sako Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Įsteigtos keturios nominacijos
„Vilnius Is My City Awards“ apdovanojimai bus skiriami keturiose kategorijose, atspindinčiose skirtingus būdus, kuriais užsienio kilmės vilniečiai ar jų atstovaujamos organizacijos prisideda prie miesto gyvenimo.
„Už verslą, kuriantį Vilnių“ kategorijoje bus vertinami žmonės ar įmonės, Vilniuje vystančios verslus, kuriančios darbo vietas, investuojančios, diegiančios inovacijas ir prisidedančios prie miesto ekonominio gyvenimo.
„Už kultūrinį Vilnių“ apdovanojimas atiteks už reikšmingą veiklą meno ir kultūros srityse bei indėlį į daugiakultūrinį Vilniaus identitetą.
„Už skanų Vilnių“ bus įvertinti gastronomijos srities talentai – Vilniuje veikiančių kavinių, restoranų, barų ar kitų gastronominių iniciatyvų kūrėjai, prisidedantys prie miesto gastronominės kultūros.
Tuo metu „Vilniaus ambasadoriaus“ kategorija bus skirta žmogui, kuris aktyviai garsina Vilniaus vardą Lietuvoje ir užsienyje, pristato miestą savo kilmės šalyje ar tarptautinėse bendruomenėse.
Nugalėtojus rinks visuomenė
Nominantus apdovanojimams gali siūlyti visi šalies gyventojai. Nuo šiandien iki rugpjūčio 20 d. vilniečiai ir ne tik jie kviečiami dalyvauti internetinėje apklausoje ir įvardyti žmones ar organizacijas, kurių indėlis į sostinę, jų manymu, labiausiai nusipelno padėkos.
Iš pasiūlytų kandidatų vertinimo komisija kiekvienoje kategorijoje atrinks po tris nominantus, o galutinis sprendimas vėl bus atiduotas į visuomenės rankas – rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje vyks viešas balsavimas, kurio metu bus išrinkti „Vilnius Is My City Awards“ laureatai. Nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti rugsėjo 5 d. per renginį „Vilnius Is My City“, šiemet tapusiu festivalio „Vilniaus dienos“ dalimi.
„Tikimės, kad šie apdovanojimai taps miesto padėkos ženklu tiems, kurie pasirinko Vilnių ir savo veikla padeda jam augti. Tai kartu ir kvietimas mums visiems pamatyti, kiek daug skirtingų žmonių, idėjų bei istorijų šiandien sudaro mūsų miestą“, – sako „Go Vilnius“ Užsienio talentų skyriaus ir „International House Vilnius“ vadovė Indrė Laučienė.
Ji pažymi, kad šiuo metu Vilnius jau yra tapęs namais kone 80 tūkst. užsieniečių, ir šis skaičius vis auga. Per beveik penkerius veiklos metus užsieniečių relokacijos ir integracijos centras „International House Vilnius“ įsikurti bei apsiprasti Lietuvos sostinėje yra padėjęs 62,3 tūkst. užsienio šalių piliečių.
Dalyvauti apklausoje ir siūlyti nominantus „Vilnius Is My City Awards“ galima ČIA. Daugiau informacijos apie renginį rasite interneto svetainėje www.vilniusismycity.lt.
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