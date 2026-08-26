Vilnius nuo spalio atšauks penkių savivaldybės įmonių valdybas

Tai patvirtino savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
Pokyčiai palies įmones „ID Vilnius“, „Vilniaus vystymo kompaniją“, „Miesto gijas“, „Grindą“ bei „Vilniaus viešąjį transportą“ (VVT).
Pasak A. Bužinsko, toks sprendimas susijęs su nuo lapkričio 1 dienos įsigaliosiančiais Darbo kodekso pakeitimais, numatančiais darbuotojų atstovų įtraukimą į valstybės ir savivaldybių įmonių valdymas.
Portalo žiniomis, kitų sostinės savivaldybių įmonių valdybų pokyčiai nenumatomi.
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