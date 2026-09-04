Vilnius ruošiasi dar vienai audrai

Pranešama, kad vidurnaktį sostinėje numatomas smarkus lietus, o stipriausiu metu gali iškristi daugiau kaip 10 mm kritulių per valandą.
Šeštadienį lietus turėtų būti silpnesnis, tačiau vėjo gūsiai vietomis gali siekti iki 18 m per sekundę.
Įspėjama, kad dėl nepalankių oro sąlygų galimi laikini gatvių užtvindymai, medžių ir šakų virtimai, eismo bei elektros tiekimo sutrikimai.
Vilniečių prašoma, jog pastebėję užtvinusias gatves ar nuvirtusius medžius, šie praneštų tel. 1355.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos meteorologijos tarnyba prognozuoja, kad šeštadienio naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus. Galima perkūnija. Vėjas pirmoje nakties pusėje besikeičiančios krypties, antroje – pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Žemiausia temperatūra 10–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną debesuota su pragiedruliais. Daug protarpiais lietus, vietomis smarkus. Kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, pajūryje iki 23 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15–17 m/s. Žemiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.
Pirmadienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
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