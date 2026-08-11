Vilnius ruošiasi garbingų svečių atvykimui: kur slėpsime troleibusus?

Lietuva vėl ruošiasi priimti aukštus svečius iš visos Europos. Seimas remontuoja istorinę Kovo 11-osios salę, tvarko koridorius, tualetus ir vidinį kiemą. Gražinasi ir pats miestas – Vilnius remontuoja gatves ir tiltus. Lietuva rengiasi pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai.
Seimo pirmininkas remontus aptarė su Vilniaus meru.
„Atvykstant svečiams visada savo namus pasišluoji ir pasitvarkai“, – sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Vilnius pasitvarkė ir prieš trejus metus, kai ruošėsi NATO viršūnių susitikimui. Tačiau kai kuriuos darbai ir juokino – miestas perdažė stulpus, persodino gėles, o senus troleibusus ruošėsi paslėpti. Tuo metu prezidentas ragino savęs dėl to nekritikuoti.
„Neplakime savęs, kad norime truputį lūpas pasidažyti prieš pat renginį“, – teigė Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
Nors juokavo ir pats.
„Na, džiaugiuosi, kad žolės dažyti nereikia, nes lietus pasirūpina, kad būtume natūraliai žali“, – tuomet juokavo G. Nausėda.
Šįkart žolės dažyti vėl nereikės – ją tikriausiai uždengs sniegas. Lietuva pirmininkauti pradės sausio 1-ąją. Todėl kaip vieną svarbiausių darbų Seimo pirmininkas įvardija rūbinių remontą.
„Į rūbinę žiemą dažniausiai užsuka žmonės. Tai jie matys tvarkingas ir rūbines, ir aplinką, kurioje vyks darbai“, – aiškino J. Olekas.
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Užtat Seimo fontanas, kaip stovėjo aptrauktas tentais, taip ir stovės. Fontanas neveikia nuo 2008-ųjų. Jį išardė 2013-aisiais, kai Lietuva pirmą kartą ruošėsi pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai.
Tai, kas iš fontano liko, tuomet aptraukė žemėlapiais. Seimo nariai pasakodavo, kad atvykusios užsienio delegacijos klausdavo, kas čia.
„Kažkaip nebūdavo kaip sakyti, kad čia fontaną paslėpėm. Tai kurdavai kiekvieną kartą kažkokias pasakas, kad labai durnai neatrodytume. Ką sukurdavot? Na, kad čia laikmetis, čia mokiniams, čia mokyklos, biblioteka“, – pasakojo tuometis Seimo vicepirmininkas Andrius Mazuronis.
Šįkart vietoj žemėlapių ant fontano svečiai matys fontano nuotraukas. Nepriklausomybės aikštės ir fontano remontas nukeltas į 2027–2029 metus.
„Tiesiog nenorime, kad pirmininkavimo metu vyktų darbai, tai šiek tiek luktelėsime“, – komentavo J. Olekas.
Seime vyks komitetų posėdžiai, susitikimai ir konferencijos. Tačiau didžiausi renginiai vyks ten pat, kur vyko ir Vilniaus NATO viršūnių susitikimas.
„Pagrindinės erdvės bus tos pačios. „Litexpo“ labiausiai bus apkrauta per didžiuosius renginius. O smulkesni renginiai vyks kitose erdvėse, kurias mes Vilniaus mieste turime“, – pasakojo Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Vilniaus meras žada gatvių remontą iki pirmininkavimo užbaigti.
„Be abejo, žiūrime į grafiką, kad iki Naujųjų metų, iki sausio 1-osios, pagrindinės gatvių trasos būtų baigtos. Švitrigailos gatvė yra pagrindinė, šiuo metu intensyviai rekonstruojama“, – aiškino V. Benkunskas.
Pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai trunka pusmetį. Šįkart meras žada, kad senų troleibusų Vilnius neslėps.
„Žinot, taip sutapo, kad šiemet, kaip tik gruodžio mėnesį, turėtume atsisveikinti su senaisiais troleibusais. Netrukus gausime naujus pagamintus troleibusus, tai liks istorijos atmintyje“, – sakė V. Benkunskas.
Šįkart ir stulpų nedažys.
„Ne. Stulpus keičiame į naujus“, – pabrėžė V. Benkunskas.
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(be temos)
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