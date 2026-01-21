Vilnius tęsia infrastruktūros darbus: per praėjusius metus – 67 km atnaujintų gatvių

„2023-aisiais Vilniuje buvo 220 km avarinės būklės gatvių, todėl prasidėjus mano kadencijai iškart ėmėmės darbų ir vos per pirmąjį sezoną atnaujinome daugiau nei 100 km gatvių. Nuo to laiko atnaujinome beveik 300 km gatvių. Orientacija ne tik į kiekybę, bet ir darbų kokybę leido pasiekti tai, kad pasibaigus 2025-iesiems absoliuti dauguma Vilniaus gatvių yra geros ir labai geros būklės, “ – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Sezono pradžioje keltas tikslas – atnaujinti bent 53 km gatvių – sėkmingai įgyvendintas. Skaičiuojama, kad per 2025-uosius ištisiniu būdu išasfaltuota 67 km sostinės gatvių, taip pat įrengta ir suremontuota arti 76 km šaligatvių, įrengta virš 12 km dviračių takų.
Rudenį užbaigta Nemenčinės plento rekonstrukcija, įrengtos saugios ir patogios jungtys su gretimomis gatvėmis, nutiestas naujas dviračių takas. Po rekonstrukcijos vėl atvertas Kazbėjų tiltas, o sustiprinus ir atnaujinus Valakampių tiltą, juo po penkerių metų pertraukos eismas vėl vyksta keturiomis eismo juostomis.
Tęsiantis Tarandės tunelio statyboms, Vilniaus miesto savivaldybė jau įgyvendino savo įsipareigojimus, įrengdama jungiamąjį kelią. Taip pat šį sezoną užbaigti rekonstrukcijų darbai Lazdynėlių, Skroblų gatvėse.
Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimui praėjusiais metais skirta 145,5 mln. eurų, iš jų – 33,5 mln. eurų skirti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, likusieji – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.
Pokyčiai daugiabučių namų kiemuose
Sparčiai atnaujinamos ne tik pagrindinės Vilniaus susisiekimo arterijos, bet ir daugiabučių namų kiemai – pernai įvairūs infrastruktūros tvarkymo darbai atlikti net 149 sostinės kiemuose.
Iš šių, 40 kiemų sutvarkyta pagal Kaimynijų programą – dažniausiai tvarkomos kietosios dangos, taip pat skiriama dėmesio ir apšvietimui, želdynams, smulkiajai infrastruktūrai. Dar 66-iuose kiemuose įrengtos korinės dangos automobilių stovėjimo aikštelės, talpinančios daugiau nei 1,6 tūkst. transporto priemonių.
„Daugybė sostinėje esančių daugiabučių namų kvartalų projektuoti ir statyti dar tada, kai asmeninius automobilius turėjo retas vilnietis. Gerėjant gyvenimo kokybei automobilių kiemuose radosi vis daugiau, kol išvis tapo sunku juose sutilpti. Mūsų tikslas – kad Vilniuje patogu gyventi būtų visiems, o tvarkingesni daugiabučių kiemai – viena iš priemonių leidžiančių žengti šia kryptimi“, – pridūrė V. Benkunskas.
Tam, kad judėti Vilniuje pėsčiomis, dviračiais ar vežimėliais būtų patogiau, iš viso kiemuose suremontuota beveik 30 km šaligatvių, įvairiose seniūnijose taip pat suremontuoti laiptai, įrengti pandusai. Didinant pėsčiųjų ir dviratininkų saugumą, per praėjusius metus įrengta naujai arba modernizuota 71 pėsčiųjų perėja, įrengti 85 nauji greičio mažinimo kalneliai iš asfalto.
Planuose – gatvių rekonstrukcijos, tiltai, strateginiai projektai
2026-aisiais bus tęsiami jau pradėti darbai. Tarp jų – Džiaugsmo gatvės atkarpos nuo Paeglinės g. iki Pergalės g., Kareivių gatvės, Riovonių gatvės rekonstrukcijos. Taip pat tęsis visi Senamiestyje vykdomi lietaus nuotekų tinklų įrengimo bei gatvių atnaujinimo darbai: J. Basanavičiaus, Trakų, Vokiečių, Maironio, Barboros Radvilaitės gatvėse.
Toliau daug dėmesio bus skiriama jungtims per Nerį: tęsiamas Liubarto tilto kapitalinis remontas, vykdomos tilto tarp Upės ir A. Goštauto gatvių statybos, šių metų pabaigoje tikimasi gauti leidimą statyti Užvingio tiltą.
Siekiant užtikrinti patogų susisiekimą su būsimu Daugiafunkciu kompleksu, investuojama į būtinos infrastruktūros sukūrimą ir esančių transporto mazgų atnaujinimą. Jau pasirašyta sutartis dėl Ozo, Ukmergės ir Siekimų gatvių rekonstrukcijos, o pėsčiųjų viaduko virš Ukmergės g. statybos leidimą planuojama gauti 2027-ųjų pirmoje pusėje.
Artimiausiu metu bus įgyvendinamas ir išvažiavimo iš Gariūnų link Kauno projektas – statyboms būtiną dokumentą planuojama gauti iki šių metų pabaigos, o darbus pradėti kitąmet. Praplatinus išvažiavimą šioje susisiekimo jungtyje būtų sprendžiamos tiek kasdienio eismo problemos, tiek strateginiai miesto gyventojų saugumo klausimai.
