Virgilijaus Noreikos 90-ųjų gimimo metinių proga Vilniuje bus atidengta atminimo lenta

Anot Vilniaus miesto savivaldybės, Virgilijaus Noreikos atminimo lenta bus atidengta ant Šilo gatvėje esančio namo.
Be kita ko, 90-osioms V. Noreikos gimimo metinėms numatomas renginių ciklas, kuris vyks įvairiuose Lietuvos miestuose. Savivaldybės teigimu, šiuo ciklu siekiama ne tik pagerbti maestro atminimą, bet ir gyvai paliudyti jo kūrybinį ir pedagoginį palikimą, suburiant įvairių kartų dainininkus ir muzikos mylėtojus.
„Virgilijus Noreika buvo ne tik pasaulinio lygio tenoras, bet ir Vilniaus pasididžiavimas – čia jis gyveno, kūrė, mokė, įkvėpė kartas. Jo reikšmingas palikimas iki šiol skamba miesto kultūrinėje atmintyje“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Sekmadienį Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje vyks mišios ir sakralinės muzikos bei poezijos valanda „In memoriam Virgilijus Noreika“. O ateinantį pirmadienį – Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje vyks pagrindinis renginių ciklo vakaras–koncertas „Didysis tenoras“ .
Čia dainuos įvairių kartų V. Noreikos mokiniai – operos solistai Arūnas Malikėnas, Liudas Norvaišas, Dainius Puišys, Kęstutis Alčauskis, Rafailas Karpis, Jovita Vaškevičiūtė, Laimonas Pautienius, Vaidas Vyšniauskas, Salomėja Petronytė, Mindaugas Zimkus.
Jiems akompanuos ilgamečiai maestro klasės koncertmeisteriai ir scenos partneriai – pianistai Rasa Jakutytė-Biveinienė (Lietuva–Ispanija), Lina Giedraitytė ir Povilas Jaraminas. Vakarą ves muzikologai Eglė Ulienė ir Viktoras Gerulaitis, režisierė Laima Lingytė.
V. Noreika gimė 1935 metų rugsėjo 22-ąją, o mirė 2018-ųjų kovo 3 dieną.
Operos ir baleto teatro solistu tapo jis 1957 metais. 1975–1991 metais buvo šio teatro direktoriumi, meno vadovu.
Operos solistas taip pat yra dainavęs daugelyje pasaulio teatrų scenų: Maskvos didžiajame teatre, Berlyno valstybės operoje, Paryžiaus „Grand Opera“, Buenos Airių „Teatro Colon“, Stokholmo, Sofijos, Belgrado, Budapešto, Bukarešto, Varšuvos, Prahos, Bratislavos, Kijevo, Minsko, Talino, Rygos, Čikagos lietuvių operoje ir kitose scenose. Jis sukūrė daugiau kaip 50 vaidmenų.
V. Noreika atliko ir solinius koncertus, jų yra surengęs daugiau kaip 700.
