Vytautas Mitalas: naujus mokslo metus Vilniuje pradės apie 1 tūkst. daugiau mokinių nei pernai

„Vilniuje mokysis apie 1 tūkst. daugiau mokinių nei pernai, mokytojų trūkumą mes matome mažesnį nei pernai ir pradedame labai didelius statybų, rekonstrukcijos darbus, kurie švietimo infrastruktūrą pakeis dešimtmečiams į priekį“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė Vilniaus vicemeras.
Prieš naujuosius mokslo metus Vilniaus miesto savivaldybės atlikta apklausa rodo, kad 35 proc. iš 214 tyrime dalyvavusių švietimo įstaigų atsakė, jog mokytojų vis dar trūksta.
„Galiu pasakyti, kad 35 proc. mokyklų atsakė, kad trūksta pedagogų ir švietimo pagalbos darbuotojų, kai pernai apie tokį trūkumą kalbėjo beveik pusė – 49 proc. Vilniaus miesto mokyklų“, – sakė V. Mitalas.
Birželio viduryje pristatyta naujai sukurta, nemokama „Mokau Vilniuje“ darbo skelbimų sistema, skirta darbo ieškantiems mokytojams bei švietimo įstaigoms, ieškančioms pedagogų. Anot vicemero, nuo vasaros pradžios per šią platformą darbą surado daugiau kaip 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų.
Tuo metu prie „Pradedu mokyti Vilniuje“ programos, skirtos visiems norintiems įgyti pedagogo kvalifikaciją, prisijungė dar 45 specialistai – 5 matematikos, 4 lietuvių kalbos, 5 anglų kalbos bei kitų dalykų mokytojai.
Priėmimas į mokyklas
Savivaldybės duomenimis, šiemet Vilniaus švietimo įstaigos iš viso sulaukė 27 590 moksleivių prašymų, iš kurių beveik 6,4 tūkst. – prašymų į pirmąją klasę, kiek daugiau nei 6,2 tūkst. – į vienuoliktą klasę, o penktoje ir devintoje klasėse norinčiųjų mokytis skaičius siekė beveik po 7 tūkst.
„Pagal šiuos duomenis mes matome, kad Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose šiais mokslo metais mokysis apie 72,6 tūkst. moksleivių, kai praėjusiais mokslo metais buvo 71 508“, – kalbėjo Vilniaus miesto vicemeras.
Kaip teigė V. Mitalas, šiemet prašymų teikimas į mokyklas buvo paankstintas, o jų teikimo terminas sutrumpintas nuo 30 iki 10 dienų.
„Paankstinome prašymų teikimą į Vilniaus miesto mokyklas, sutrumpinome laikotarpį, kada tėvai renkasi, nuo 30 iki 10 dienų ir dėl to absoliuti dauguma prašymų buvo patenkinti jau pačiomis paskutinėmis pavasario dienomis, ir vasarą moksleiviai ir jų tėvai galėjo pasitikti gerokai ramiau“, – teigė V. Mitalas.
Naujų mokyklų statybos ir senųjų rekonstrukcija
Kaip nurodė Vilniaus vicemeras, šiuo metu yra statomos 3 mokyklos – progimnazija Pavilnionių g., kurioje galėtų mokytis apie 612 moksleivių, progimnazija Naujoje Vilnioje, S. Lozoraičio g., kuri bus skirta 912 moksleivių, bei nauja gimnazija Santariškių, Jeruzalės mikrorajonų sankirtoje, kurioje tilptų apie 480 moksleivių.
V. Mitalas pridūrė, kad Bajorų progimnazijos statybos leidimas yra „finalinėje stadijoje“, o Tarandės pradinės mokyklos projektui yra suburta darbo grupė. Šį rudenį, anot vicemero, planuojama paskelbti viešąjį konkursą šios mokyklos architektūros projektui.
Taip pat prasidėjo ir lopšelių–darželių statybų darbai: atitinkamai naujosios švietimo įstaigos mažiesiems turėtų išaugti Vilniaus Kalnėnų, Pilaitės, Verkių, Šeškinės, Jeruzalės ir Pašilaičių mikrorajonuose. Juos atitinkamai galės lankyti beveik 2,3 tūkst. moksleivių.
„Taip pat, kaip žinote, Vilniuje yra sprendžiami vokiečių brigados klausimai – Ateities gatvėje mes atidarysime suremontuotas naujas laikinas patalpas ir naują stadioną vokiečių brigados karių vaikams Fabijoniškėse“, – teigė V. Mitalas.
Vicemeras pridūrė, kad nauja mokykla turėtų išaugti ir ant Vilniaus senamiestyje esančios Išganytojo kalvos – jau paskelbus tarptautinį konkursą, projektą tikimasi įgyvendinti 2030-aisiais.
Galiausiai, V. Mitalas pažymėjo, jog nuo rugsėjo 1-osios rekonstruojamos Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos mokiniai laikinai persikels mokytis į biuro patalpas, esančias prie Ozo parko. Palaipsniui tą patį padarys ir kitų mokyklų – Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos bei „Vyturio“ pradinės mokyklos moksleiviai.
Tiesa, mokiniai į šias patalpas kelsis ne visam laikui – į savo įprastas mokyklas jie sugrįš tada, kai bus užbaigti remonto darbai.
„Vyresniems moksleiviams padažninsime autobusų maršrutus tam, kad būtų patogu pasiekti iš buvusios mokyklos šią laikinąją vietą mieste, o pradinukams įsteigsime tik jiems dedikuotus specialių autobusų maršrutus, kurie juos nuveš“, – pasakojo V. Mitalas.
Ministerija pristatė mokytojų pritraukimo planą
ELTA primena, kad birželį švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pristatė ministerijos parengtą 2026–2028 m. priemonių planą, skirtą pedagogams pritraukti ir išlaikyti darbo vietose. Ministerijos planuose – lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, psichologinės ir teisinės pagalbos linijos įsteigimas.
Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybė kartu su „EDU Vilnius“ birželio viduryje pristatė naujai sukurtą, nemokamą darbo skelbimų sistemą „Mokau Vilniuje“, skirtą ir sostinės mokytojams, ir jų ieškančioms švietimo įstaigoms.
Kaip skelbta, nuo praėjusio pavasario sostinėje taip pat veikia atnaujinta programos „Pradedu mokyti Vilniuje“ versija. Ji skirta visiems norintiems tapti mokytojais – ir jau dirbusiems anksčiau, ir nieko bendro su pedagogika iki šiol neturėjusiems žmonėms.
Prisijungusiems prie šios programos ir norintiems tapti mokytojais vietoje standartinių vienerių metų studijų, siūlomų kitur, dalis studijų kreditų surenkama per pirmuosius metus „Pradedu mokyti Vilniuje“ programoje. Kita dalis – universitete per antruosius metus. Tokiu būdu programoje dalyvaujantys asmenys gali pradėti dirbti mokykloje ir sėkmingai įgyti pedagogikos išsilavinimą tuo pačiu metu.
Naujausi komentarai