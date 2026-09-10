„YIT Lietuva“ pradeda antrąjį „Virš šilų rytai“ etapą: pirmajame parduota per 78 proc. butų

„Pirmojo etapo pardavimo rezultatai rodo, kad Viršuliškėse yra paklausa ne tik būstui patogioje miesto vietoje, bet ir aukštesnio išpildymo projektams. Ši sostinės dalis sparčiai keičiasi – plečiasi paslaugų ir laisvalaikio infrastruktūra, tvarkomos viešosios erdvės, vystomi nauji gyvenamieji ir komerciniai projektai. Kartu keičiasi ir pirkėjų lūkesčiai, todėl matome potencialą čia kurti kokybišką, ilgalaikei gyvenimo vertei orientuotą būstą“, – sakė „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.
Antrajame etape – 96 butai
V. Lingio gatvėje vystomas „Virš šilų rytai“ projektas įgyvendinamas trimis etapais. Pirmajame statomas A korpusas su 84 butais ir 6 komercinėmis patalpomis, antrąjį sudarys B ir C korpusai su 96 butais ir 3 komercinėmis patalpomis, o trečiajame etape numatytas D korpusas su dar 62 būstais ir 6 komercinėmis patalpomis. Iš viso projekte bus įrengti 242 butai ir 15 komercinių patalpų. Šalia vystomoje „Virš šilų vakarai“ dalyje numatytas dar vienas daugiabutis su dviem korpusais, kuriuose iš viso bus 167 butai.
Antrajame „Virš šilų rytai“ etape projektuojamų butų vidutinis plotas sieks 46,4 kv. m. Kartu bus įrengtos trys komercinės patalpos, 22 sandėliukai ir 105 vietos požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Visame projekte bus 281 požeminė automobilių stovėjimo vieta.
Naujojo etapo butai, kaip ir jau statomame korpuse, projektuojami su individualiai reguliuojamu grindiniu šildymu ir individualia rekuperacijos sistema. Namuose numatyti dideli langai, funkcionalūs išplanavimai, o pirmuosiuose aukštuose nuo gatvės pusės – komercinės patalpos. A++ energinio naudingumo klasės pastatuose taip pat bus įrengtos saulės elektrinės, gaminsiančios elektros energiją bendrosioms reikmėms.
„Šioje miesto dalyje būsto pasiūla ilgą laiką dažniau buvo siejama su ekonominiu segmentu, tačiau pats rajonas ir jo pirkėjas keičiasi. „Virš šilų“ projektą nuo pradžių siekėme išpildyti taip, kad jo kokybė ir sprendiniai atitiktų vidutinės klasės būstui keliamus lūkesčius. Tai reiškia ne vien tai, ką gyventojas mato bute, bet ir pastato ilgaamžiškumą, inžinerinius sprendimus, sutvarkytą aplinką bei patogią kasdienę infrastruktūrą“, – teigė K. Vanagas.
Dėmesys ir projekto išpildymui
„Virš šilų“ projektuojamas naudojant 3D BIM metodą, leidžiantį dar projektavimo stadijoje tarpusavyje suderinti architektūrinius, konstrukcinius ir inžinerinius sprendinius. Tai padeda sumažinti techninių neatitikimų riziką statybų metu ir tiksliau valdyti projekto įgyvendinimą.
Pastatų fasadams naudojamas pigmentuotas surenkamasis gelžbetonis. Skirtingai nei dažytos ar tinkuotos apdailos, pigmentas yra paties betono dalis, todėl fasadai yra atsparesni aplinkos ir ultravioletinių spindulių poveikiui, o jų priežiūros poreikis mažesnis. Surenkamųjų konstrukcijų gamyba kontroliuojamomis gamyklos sąlygomis taip pat suteikia galimybę optimaliau naudoti medžiagas ir pasiekti geresnę kokybę.
Gyvenamųjų namų kiemas formuojamas pirmiausia pėstiesiems ir gyventojų laisvalaikiui – automobiliams numatyta požeminė aikštelė, o antžeminėje teritorijos dalyje daugiau vietos paliekama žaliosioms dangoms. Jos ne tik kurs patrauklesnę gyvenamąją aplinką, bet ir padės mažinti lietaus vandens apkrovą miesto tinklams. Teritorijoje taip pat numatytos poilsio ir vaikų žaidimų zonos, apželdinimas bei automatinė augalų laistymo sistema.
Daug dėmesio skiriama ir pastatų energiniam bei eksploataciniam efektyvumui. Namų liftuose bus įrengta energijos regeneracijos funkcija, leidžianti dalį jų veikimo metu pagaminamos elektros energijos grąžinti į pastato tinklą ir taip mažinti bendrąsias elektros sąnaudas. Visiems butams taip pat numatytas 12 kW elektros įvadas ir iš anksto įrengta kabelinė infrastruktūra elektromobilių įkrovimo stotelei, todėl ateityje gyventojams jos įrengimas bus paprastesnis.
Viršuliškių potencialą keičia jau vykstantys projektai
„Virš šilų“ vystomas Viršuliškėse, Pilaitės ir Karoliniškių sandūroje, netoli Vakarinio aplinkkelio, Pilaitės ir Laisvės prospektų. Iš čia miesto centrą galima pasiekti T. Narbuto gatve, netoliese yra viešojo transporto stotelės, o palei Pilaitės ir Laisvės prospektus išvystyta dviračių infrastruktūra.
Per pastaruosius metus keičiasi ir artimiausia projekto aplinka. Šalia „Virš šilų“ jau įrengtas ir gyventojams atvertas viešasis skveras su poilsio bei aktyvaus laisvalaikio erdvėmis. Netoliese veikia prekybos ir pramogų centras „Vilnius Outlet“, kuriame įsikūrusios parduotuvės, restoranai, kavinės, sporto ir pramogų erdvės.
Toliau keisis ir pati rajono infrastruktūra. Iki 2026 m. pabaigos kartu su projektu numatoma atnaujinti V. Lingio ir J. Rutkausko gatvių atkarpas, jose įrengti parkavimo vietas ir apželdinimą, nutiesti pėsčiųjų jungtį, atnaujinti apšvietimą bei kitą infrastruktūrą. Dar vienas reikšmingas pokytis numatomas 2027 m. rugsėjį, kai planuojama atidaryti rekonstruotą prekybos centrą „Mada“ – jame turėtų veikti apie 100 parduotuvių, restoranų ir kavinių, taip pat laisvalaikio bei bendruomenės erdvės.
„Dalis dalykų, apie kuriuos prieš kelerius metus Viršuliškėse buvo galima kalbėti kaip apie potencialą, šiandien jau tampa realybe. Atsiranda naujos viešosios erdvės, atnaujinama komercinė infrastruktūra, gerėja pėsčiųjų ir dviračių jungtys. Tai svarbu ir žmonėms, kurie čia jau gyvena, ir perkantiems būstą dabar – jie renkasi vietą, kurios infrastruktūra veikia šiandien, tačiau kartu turi erdvės toliau augti“, – sakė K. Vanagas.
Apie „YIT Lietuva“
Tvarios miestų plėtros ir statybų bendrovė „YIT Lietuva“ šiemet Lietuvoje švenčia 60 metų veiklos jubiliejų ir priklauso vienam didžiausių rytų Europoje statybos paslaugų koncernui „YIT Corporation“.
„YIT Lietuva“ stato namus geram gyvenimui, erdves, kuriose gali atsiskleisti ir klestėti žmonės bei verslai, kuria infrastruktūrą, kuri užtikrina pagrindines visuomenės funkcijas.
Bendrovės šiuo metu plėtojami gyvenamieji projektai apima „Piliamiesčio“ ir „Matau Kauną“ projektus Kaune, taip pat „Virš Šilų“, „Sutartinių“ ir „Naujojo Skanseno“ projektus Vilniuje.
YIT grupė veikia septyniose šalyse, kuriose dirba beveik 4100 profesionalų. 2025 m. pajamos siekė 1,8 mlrd. EUR. „YIT Corporation“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq Helsinki Oy“. www.yitgroup.com YIT. Kuriantys ateičiai.
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