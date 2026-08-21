Zuokas kreipiasi į TS-LKD dėl V. Benkunsko: „Maskvos namai – Tereikia politinės valios. Tai kur ji?“

2022 metų spalį, dar būdamas Vilniaus vicemeru ir artėjant savivaldos rinkimams, V. Benkunskas viešai skelbė:
„Tereikia politinės valios ir šis šnipų taškas grius.“
Vėliau pažadas tapo dar konkretesnis:
„Iki 2023 m. pabaigos Juozapavičiaus gatvėje nebus rusų propagandistų sugalvoto, bet nenusisekusio vaiduoklio.“
2023 metų pabaiga seniai praėjo. Baigiasi 2026-ųjų vasara, tačiau „Maskvos namai“ tebestovi.
„Jeigu prieš rinkimus tereikėjo politinės valios, kyla paprastas klausimas – kur ta politinė valia dingo V. Benkunskui tapus meru? Dar keisčiau atrodo tai, kad jo vadovaujama savivaldybė teismuose ginčija bankroto procese priimtą sprendimą perduoti šį objektą Vilniui. Šią savaitę dėl šio ginčo vyko dar vienas teismo posėdis“, – sakė A. Zuokas.
Vilniaus miesto savivaldybė pati yra viena iš dviejų VšĮ „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“ dalininkių. Kita dalininkė – Maskvos miesto valstybinė unitarinė įmonė „Maskvos tarptautinio bendradarbiavimo centras“.
Pagal VšĮ įstatus Vilniaus miesto savivaldybė turi vieną iš dviejų dalininkų balsų, o žemę, kurioje stovi pastatas, savivaldybė valdo patikėjimo teise.
„Susidaro sunkiai paaiškinama situacija. Konservatorių politikas prieš rinkimus žadėjo „Maskvos namus“ nugriauti ir tvirtino, kad tam tereikia politinės valios. Tačiau tapęs meru pažado neįvykdė, o dabar jo vadovaujama savivaldybė teisiniame procese priešinasi objekto perdavimui. Jeigu tikslas iš tiesų yra kuo greičiau užbaigti „Maskvos namų“ istoriją, kodėl Vilnius kovoja prieš galimybę perimti objekto kontrolę?“ – klausė A. Zuokas.
A. Zuoko teigimu, savivaldybei perėmus objektą V. Benkunskas galėtų imtis veiksmų savo viešam pažadui įgyvendinti. Tačiau, jo nuomone, prieš griaunant pastatą turėtų būti įvertintas ir racionalesnis jo panaudojimas.
„Jeigu teisiškai ir techniškai įmanoma pašalinti savavališkos statybos padarinius, protingiau būtų pastatą išsaugoti ir panaudoti vilniečių poreikiams. Dar 2023 metais siūlėme jį perduoti Tarptautinei Ukrainos mokyklai ir Ukrainos kultūros centrui. Pastatas, finansuotas Rusijos pinigais ir turėjęs tapti „Maskvos namais“, galėtų tapti Ukrainos mokykla.“, – teigė A. Zuokas.
Seimo narys TS-LKD vadovybės taip pat prašo įvertinti, ar užsitęsusi „Maskvos namų“ istorija nedaro žalos pačios partijos autoritetui ir jos deklaruojamai nuosekliai politikai Rusijos atžvilgiu.
„Vilniaus savivaldybė iki šiol yra tos pačios VšĮ dalininkė kartu su Maskvos miesto valdžios struktūra. Tuo pat metu TS-LKD pirmininko pavaduotojo vadovaujama savivaldybė metų metus nesugeba užbaigti „Maskvos namų“ istorijos. Manau, tai jau ne tik Vilniaus, bet ir TS-LKD politinės reputacijos klausimas“, – sakė A. Zuokas.
Ar Benkunskui galioja tas pats standartas kaip Blinkevičiūtei?
Kreipimesi į TS-LKD vadovybę taip pat keliamas vienodų politinės atsakomybės standartų klausimas.
Konservatoriai ne kartą griežtai kritikavo socialdemokratų lyderę Viliją Blinkevičiūtę dėl to, kad ši prieš Seimo rinkimus viešai žadėjo pretenduoti į Ministro Pirmininko pareigas, tačiau po rinkimų šio politinio įsipareigojimo atsisakė.
„Aš suprantu ir net palaikau konservatorių kritiką Vilijai Blinkevičiūtei – rinkėjams duotų pažadų reikia laikytis. Bet tuomet lygiai toks pats standartas turi galioti ir konservatorių politikams. Valdas Benkunskas prieš rinkimus vilniečiams labai konkrečiai pažadėjo, kad iki 2023 metų pabaigos „Maskvos namų“ nebeliks. Jis net aiškino, kad tam „tereikia politinės valios“. Dabar baigiasi 2026 metų vasara, pastatas tebestovi, o mero vadovaujama savivaldybė teismuose ginčijasi dėl jo perėmimo. Kodėl Blinkevičiūtės neįvykdytas pažadas konservatoriams yra politinės atsakomybės klausimas, o jų pačių partijos pirmininko pavaduotojo Benkunsko neįvykdytas pažadas – jau ne?“ – klausė A. Zuokas.
Pasak jo, būtent todėl kreipiamasi ne tik į TS-LKD pirmininką, bet ir į partijos Priežiūros komitetą.
Prašo TS-LKD įvertinti Benkunsko elgesį
Kreipimesi TS-LKD pirmininko ir partijos Priežiūros komiteto prašoma įvertinti V. Benkunsko elgesį politinės atsakomybės, rinkėjams duotų pažadų laikymosi ir partijos reputacijos požiūriu.
Taip pat prašoma paraginti V. Benkunską ir jo vadovaujamą Vilniaus miesto savivaldybę nevilkinti „Maskvos namų“ klausimo sprendimo, siekti perimti objekto kontrolę ir kuo greičiau priimti teisėtą sprendimą dėl jo ateities.
„Valdas Benkunskas pats nustatė sau labai aiškų kriterijų. Jis pasakė: „Tereikia politinės valios.“ Praėjo beveik ketveri metai. Todėl šiandien klausimas jam ir jo partijai labai paprastas: tai kur ta politinė valia?“ – sakė A. Zuokas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)