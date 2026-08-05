Aiškėja daugiau siaubingos avarijos Nemenčinėje detalių

Prabilo sunkvežimio vairuotojas ir liudininkas
Antradienio popietę apie 14-ą valandą prie Nemenčinės, kelyje Nemenčinė–Maišiagala, įvyko siaubinga avarija. Netoli posūkio į Gaukštonių kaimą kaktomuša susidūrė lengvasis automobilis „Toyota Prius“ ir sunkvežimis. Lengvuoju automobiliu važiavo trys žmonės: dvi moterys ir trimetė mergaitė.
Gelbėtojams pranešta apie prispaustus žmones, liudininkai minėjo, kad nukentėjusiosios yra praradusios sąmonę.
Tiek ir tematėme, kad išlėkė priešais sunkvežimį, ir trenkėsi. Ir viskas, ir aleliuja, va ir pasekmės.
Atvažiavus gelbėtojams keleivės, mergaitė ir moteris, jau buvo ištrauktos. Jas gaivino medikai.
„Greitoji ir ugniagesiai labai greitai atvažiavo. Jau ten jie be sąmonės visi buvo“, – pasakojo sunkvežimio vairuotojas.
Gelbėtojai vadavo maždaug 50-ies metų vairuotoją. Ji jau buvo be gyvybės ženklų. Deja, netrukus buvo konstatuota jos mirtis.
Prakalbo ir iš paskos sunkvežimiui važiavęs vairuotojas: jis sako, kad į priešpriešinę išvažiavo „Toyota Prius“.
„Važiavome paskui sunkvežimį, į kurį trenkėsi iš paskos. Tiek ir tematėme, kad išlėkė priešais sunkvežimį, ir trenkėsi. Ir viskas, ir aleliuja, va ir pasekmės“, – pasakojo liudininkas.
Kodėl išvažiavo į priešingą pusę – neaišku
Sunkvežimio vairuotojui irgi prireikė medikų, tačiau rimtesnių sužalojimų vyras išvengė. Dėl kokių priežasčių „Toyota“ išvažiavo į priešpriešinę, kol kas neaišku.
Sunkvežimio vairuotojas sako, kad „Toyota“ nieko nelenkė, tiesiog staiga išvažiavo į priešpriešinę.
„Jo, į priešpriešą, labai staigiai. Į priešingą pusę. – O kaip manot, kodėl ji taip galėjo pasielgti? – Galėjo įvykti tiesiog apsižioplinėjimas. Gal ką nors darė, gal telefonu kalbėjo. Gal su vaiku kalbėjo. Ar užsisukus buvo – bet čia staigiai labai“, – pasakojo sunkvežimio vairuotojas.
Pirminiais duomenimis, medikai į ligoninę išvežė abi keleives, 24-erių metų moterį ir trimetę.
Deja, netrukus pati liūdniausia baigtis pasitvirtino. Policijos departamentas pranešė, kad jau konstatavus vairuotojos mirtį, buvo sulaukta žinių, kad mirė ir mažametė. Dar kiek vėliau, apie 17-ą valandą, ligoninėje mirė ir 24-erių metų keleivė, pirminiais duomenimis, trimetės mama.
Po avarijos kelias užtvertas, įvykio vietoje dirbo gausios policijos tyrėjų pajėgos.
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(be temos)