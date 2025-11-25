Aliarmas statybvietėje: radinys ant kojų sukėlė visas tarnybas

Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė, pranešimas apie statybvietėje atkastą artilerijos sviedinį gautas 12.20 val.
Pareigūnams apžiūrėjus radinį, 12.50 val. įvestas planas „Skydas“, iškviesti išminuotojai.
Vilniuje dėl rasto karo laikų sprogmens antradienį įvestas planas „Skydas“.
