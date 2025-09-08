Antisemitizmo byla: prokuroras Remigijui Žemaitaičiui siūlo skirti didžiulę baudą

Tokią siūlomą bausmę Justas Laucius pasiūlė pirmadienį savo baigiamojoje kalboje.
„Manau, kad už jo padarytus nusikaltimus (...) (turėtų – BNS) būti skirta bauda“, – sakė J. Laucius.
Iš viso politikui siūloma skirti 51 tūkst. 250 eurų baudą.
J. Laucius taip pat paprašė teismo skirti baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Jis pažymėjo, kad R. Žemaitaitis anksčiau nėra teistas, bet ne kartą baustas administracine tvarka.
Pasak J. Lauciaus, vertinant „aušriečių“ lyderio veiksmus, svarbi aplinkybė, kad juos padarė būdamas Seimo nariu, juo yra ir dabar, yra vienos iš valdančiųjų partijų pirmininkas.
„Kalbėdamas apie gerbiamą R. Žemaitaitį ir akcentuodamas jo kaip valstybės politiko socialinę padėtį, rėmiausi Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, (...) kurioje pasakyta taip, kad kuo aukštesnes pareigas užima žmogus, ypač jeigu tai yra politikas, tuo neapykantos kalbos nusikaltimas, kurį jis padarė (...), yra laikomas pavojingesniu ir tuo bausmė už tai turi būti labiau adekvati ir griežtesnė“, – žurnalistams po posėdžio sakė J. Laucius.
Veikė tyčia, sklaida didelė dėl populiarumo
Pernai rugsėjį pradėtoje nagrinėti baudžiamojoje byloje R. Žemaitaitis kaltinamas neapykantos skatinimu ir kurstymu prieš žmonių grupę dėl jų tautybės bei viešu pritarimu tarptautiniams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimu ar šiurkščiu menkinimu.
„Nors neprisipažino, (...) R. Žemaitaitis padarė antisemitinės kalbos ir Holokausto neigimo nusikaltimus“, – sakė prokuroras.
Pasak J. Lauciaus, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad R. Žemaitaitis tai darė veikdamas tiesiogine tyčia, o jo veikla buvo tęstinė.
Anot jo, nors R. Žemaitaitis sako, kad pranešimais siekė atkreipti dėmesį į Izraelio vykdomus veiksmus Gazos Ruože, jo veiksmai aiškiai buvo nukreipti prieš žydų tautą ir jai priklausančius asmenis.
J. Lauciaus teigimu, tai rodo ir antisemitinė skaičiuotė, ir jo įrašai apie Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky, žydų veiksmus prieš lietuvius praėjusiame amžiuje.
Prokuroras pažymėjo, kad R. Žemaitaičio įrašų sklaida buvo plati dėl jo populiarumo ir žinomumo.
J. Laucius kalbėjo, kad politiko pasisakymai sulaukė rezonanso ne tik Lietuvos, bet ir užsienio žiniasklaidoje.
Pasak prokuroro, rinkimų laikotarpiu kitų valstybių žiniasklaidoje pasirodė beveik 1,2 tūkst. naujienų, kur minimas R. Žemaitaitis ir antisemitizmas.
„Toks didelis informacijos srautas rodo, (...) kad R. Žemaitaičio pasisakymai sulaukė didelio dėmesio tiek Lietuvos, tiek užsienio žiniasklaidoje“, – kalbėjo J. Laucius.
Pasak jo, antisemitizmas pasireiškia, kad visai žydų tautai yra priskiriami vieno ar grupės žydų įvykdyti nusikaltimai, taip pat nesami nusikaltimai, žalingi Izraelio valdžios veiksmai, taip pat, kai kalbama apie mitus, jog vyksta „pasaulinis žydų sąmokslas“.
„Antisemitizmas, antisemitinė retorika yra daugiau nei 100 metų yra populistinės politikos dalis“, – sakė prokuroras.
Vertina kaip „politikavimą ir žaidimą“
Teisiamas „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis šią bausmę vertina kaip politikavimą.
„Jūs paimkite stambaus masto Liberalų sąjūdžio kyšininkavimo byloje kokia bauda ir kokia bauda už feisbuko pasisakymą. Tai yra akivaizdu, kad tai yra politikavimas, daugiau dėl viešosios erdvės ir tiesiog žaidimas“, – žurnalistams po Vilniaus apygardos teismo posėdžio pirmadienį sakė R. Žemaitaitis.
„Praktikoje nesu matęs, kad už nesunkų nusikaltimą būtų siūloma tokia bausmė, akivaizdu, kad tai yra politinis sprendimas, politinis nurodymas“, – pridūrė jis.
Politikas teigė netikintis, kad teismas jam skirs tokią bausmę.
„Teismas yra pakankamai adekvatus, vadovaujasi suformuota teismų praktika ir joje nėra tokių baudų. Tokiu atveju, aš neįsivaizduoju, žmogus, kuris padaręs kitą nusižengimą, pavyzdžiui, finansinį, tai jis turėtų 2–3 mln. eurų susimokėti baudos“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
