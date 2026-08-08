Artūro Zuoko „čekiukų“ byla bus nagrinėjama spalį

Parengiamasis posėdis turėjo įvykti ketvirtadienį, tačiau patenkinus prokuroro prašymą jis atidėtas iki spalio vidurio.
Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Rolandas Kruopis, ginantis viešąjį interesą, ieškinį A. Zuokui dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo teismui pateikė šių metų sausio 13 dieną.
Ieškinyje nurodyta, kad A. Zuokas, 2019–2023 metais būdamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu, galimai neteisėtai gavo 2,8 tūkst. eurų išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, apmokėjimui. Išlaidos kurui buvo apmokėtos penkiomis banko kortelėmis.
Kaip anksčiau rašė BNS, Seime dirba devyni politikai, kurių turtas viršija milijoną eurų. A. Zuokas šiame sąraše užima trečią vietą. Jis deklaravo turto už 1,89 mln. eurų, su sutuoktine Augusta – 1,96 mln. eurų.
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(be temos)
(be temos)