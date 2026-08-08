 Artūro Zuoko „čekiukų“ byla bus nagrinėjama spalį

Artūro Zuoko „čekiukų“ byla bus nagrinėjama spalį

2026-08-08 11:43
BNS inf.

Vilniaus miesto apylinkės teisme spalio 15 dieną numatytas parengiamasis posėdis civilinėje Seimo nario Artūro Zuoko „čekiukų“ byloje.

Artūras Zuokas
Artūras Zuokas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Parengiamasis posėdis turėjo įvykti ketvirtadienį, tačiau patenkinus prokuroro prašymą jis atidėtas iki spalio vidurio.

Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Rolandas Kruopis, ginantis viešąjį interesą, ieškinį A. Zuokui dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo teismui pateikė šių metų sausio 13 dieną.

Ieškinyje nurodyta, kad A. Zuokas, 2019–2023 metais būdamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu, galimai neteisėtai gavo 2,8 tūkst. eurų išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, apmokėjimui. Išlaidos kurui buvo apmokėtos penkiomis banko kortelėmis.

Kaip anksčiau rašė BNS, Seime dirba devyni politikai, kurių turtas viršija milijoną eurų. A. Zuokas šiame sąraše užima trečią vietą. Jis deklaravo turto už 1,89 mln. eurų, su sutuoktine Augusta – 1,96 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
Artūras Zuokas
čekiukų byla
Vilniaus miesto apylinkės teismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Anna
𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗮𝗶 𝗻𝗮𝗸č𝗶𝗮𝗶? 𝗨ž𝗲𝗶𝗸, č𝗶𝗮 𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗸𝘀 - 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁.𝘀𝗶𝘁𝗲
0
-2
senis
žmogelio alga maža tai vudinis žulikas vis nori dar.
5
-1
KLAUSIMAS
KODĖL JUS TAIP TYČIOJATES IŠ LIETUVOS ŽMONIŲ??? VAGYS IŠVOGĘ VISĄ LIETUVOS VALSTYBĘ TEISIAMI DĖL VIENO AR DVIEJŲ EURŲ....
1
-2
Visi komentarai (4)

Daugiau naujienų