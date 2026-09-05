Avarija Vilniuje: motociklininkas rėžėsi į remontuojamo kelio atitvarus

Liudininkų teigimu, apie 20.50–20.55 val. buvo girdėti važiuojančio motociklo garsas, o netrukus įvyko smūgis.
Anot motociklą girdėjusio liudininko, toje vietoje buvo tamsu, todėl tiksliai matyti, kas nutiko, nepavyko, tačiau įtaria, kad motociklas galėjo nulėkti nuo kelio.
Greitosios medicinos pagalbos ekipažas į įvykio vietą atvyko apie 21.01 val., o dar po kelių minučių – policijos pareigūnai. Netoliese taip pat stovėjo automobilis su įjungtais avariniais žibintais, tačiau kol kas neaišku, ar jo vairuotojas buvo įvykio dalyvis, ar liudininkas.
Po socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtu įrašu gyventojai atkreipė dėmesį ir į sudėtingą eismo organizavimą remontuojamoje kelio atkarpoje. „Atėjo diena, kai kažkas įvyko“, – teigė viena komentatorė, kuri anksčiau pastebėjo, kad vairuotojai dėl neaiškaus ženklinimo pasimeta, kuria kryptimi važiuoti. Kitas komentatorius atkreipė dėmesį, kad ši kelio vieta vakare yra itin prastai apšviesta.
Vilniaus miesto policijos budintis darbuotojas portalui kauno.diena.lt patvirtino apie įvykusią avariją. Pranešama, kad į avariją dėl slidžios kelio dangos pateko 1999 m. gimęs motociklo vairuojas. Jis medikų išvežtas apžiūrai. Pirminiais duomenimis vairuotojas buvo blaivus.
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