Avarijoje žuvus 19-metei BMW vairuotojai teisėsauga sprendžia dilemą: prakalbo apie vaizdo medžiagą

Tikslas – vaizdinė medžiaga
„Šiuo metu intensyviai atliekami proceso veiksmai, renkami tyrimui reikšmingi duomenys, siekiama nustatyti tikslias įvykio aplinkybes, tiriamos įvairios versijos, bandoma iš deformuotos vaizdo registratoriaus laikmenos išgauti vaizdinę medžiagą“, – „Kauno dienai“ sakė Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Po to, kai liepos 23-ąją Vilniaus rajone, Ažulaukės kaime, įvyko BMW ir priešpriešais važiavusio sunkvežimio avarija, pareikalavusi 19-metės gyvybės, Vilniaus apskrities pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl, kaip įtariama, eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai dėl to įvyko eismo įvykis ir žuvo žmogus.
Pasak prokuratūros atstovės, šiam ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras.
Tėtis: ji buvo atsargi vairuotoja
Per avariją žuvusios 19-metės tėtis liepos 26-ąją asmeninėje socialinio tinklo paskyroje rašė, kad dukra nelenkė automobilio.
„Ji buvo gera ir atsargi vairuotoja ir visada vengė rizikingų situacijų. Toje vietoje buvo lygus ir matomas kelias, kur nebuvo įmanoma nepastebėti atvažiuojančios didelės mašinos ir iššokti prieš ją. Deja, iki galo mes turbūt ir nesužinosime, kas iš tiesų nutiko. Ji turėjo vaizdo registratorių priekyje ir gale, tačiau policija rado jame suskilusią atminties kortelę ir neaišku, ar bus galimybė atkurti įrašą.
Norėdama būti savarankiška ir atsakinga už savo gyvenimą, ji iš karto po mokyklos baigimo iki studijų pradžios įsidarbino degalinėje, kur dirbo ir naktines pamainas. Tą dieną ji buvo po naktinės pamainos, po apdovanojimų ceremonijos, mažai miegojus. Mes bandėme ją įkalbėti nevairuoti pačiai. Ji sakė, kad dieną niekada negali užmigti. Ir užmigo amžinai...“ – feisbuke jautriai mintis dėstė merginos tėtis.
Ieško liudininkų
Jis taip pat viešai kreipėsi į visuomenę prašydamas susisiekti avarijos liudininkus.
„Laiko nepasuksi atgal ir žmonių nesugrąžinsi, tačiau norisi kiek galima labiau suprasti, kas ir kodėl įvyko. Todėl labai prašome visų, kas matė avariją arba buvo šalia, susisiekti su mumis per „Messenger“. Jeigu nematėte, gal galite pasidalinti šiuo postu, kad kuo daugiau žmonių jį pamatytų. Būsime labai dėkingi“, – žmonių pagalbos viliasi 19-metės tėtis.
Po apdovanojimo – tragedija
Kaip jau rašyta, tragiška avarija įvyko Ažulaukės kaime, Nemenčinės gatvėje. Liepos 23 dieną, apie 14.30 val., automobilis „BMW 116“, vairuojamas 2007 metais gimusios merginos, lenkiant automobilį „Ford Galaxy“, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais važiavusiu sunkvežimiu „MAN TGA 26.350“ bei kliudė automobilį „Ford Galaxy“.
Per eismo įvykį sužalota vairuotoja nuo gautų sužalojimų mirė greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Vėliau paaiškėjo, kad mergina tą pačią dieną atsiėmė apdovanojimą už penkis šimtukus.
(be temos)
(be temos)