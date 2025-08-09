Benediktui Vanagui pareikšti kaltinimai byloje dėl neteisėto europinės paramos įgijimo

Apie Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotą bylą šią savaitę pranešė Europos prokuratūra, neįvardijusi kaltinamųjų.
„Yra, bet mes tai matome kaip spaudimo priemonę“, – šią savaitę sakė lenktynininkas, paklaustas, ar byloje jam yra pareikšti kaltinimai.
Europos prokuratūros pranešime teigiama, kad teismui perduotas kaltinamasis aktas „prieš Lietuvos pilietį ir nevyriausybinę organizaciją dėl subsidijų skaičiavimo, susijusio su ES finansuojamu projektu“.
Šiuo 150 tūkst. eurų vertės ES finansuotu projektu, anot teisėsaugos, turėjo būti teikiamos mobilios automobilių remonto ir priežiūros paslaugos kaimo vietovėse, tačiau faktiškai lėšos buvo panaudotos privatiems tikslams, tarp jų – dalyvavimui Dakaro ralyje.
„Nors projektas buvo pristatytas kaip skirtas mobiliųjų automobilių paslaugų įkūrimui, kaltinamieji įrangą, įskaitant didelės vertės transporto priemones ir kitą specializuotą įrangą, galimai naudojo privatiems tikslams, konkrečiai – paremti įtariamojo dalyvavimą automobilių lenktynėse, įskaitant Dakaro ralį“, – skelbė prokuratūra.
Jos duomenimis, minėta suma iš ES fondo buvo suteikta pagal 2014–2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programą.
Pasak teisėsaugos, Europos prokuratūrai kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliekant ikiteisminį tyrimą, per 150 tūkst. eurų ES lėšų buvo sugrąžinta.
B. Vanagas BNS patvirtino, kad kaltinimai pareikšti ir jo vadovaujamai viešajai įstaigai „Nacionalinis automobilių klubas“.
„Yra (tarp kaltinamųjų – BNS), bet čia yra biurokratų galios žaidimai, aš niekaip kitaip negaliu pavadinti“, – sakė lenktynininkas.
„Šitas ginčas yra administracinis visa savo esme. Iš kur atsirado žodis „baudžiamasis“, tai yra toks labai labai keistas požiūris ir perteklinės galios naudojimas“, – pažymėjo B. Vanagas.
Jis pridūrė „nė kiek“ nesijaučiantis kaltas.
Lenktynininkas teigė gavęs kaltinamąjį aktą ir laukiantis teismo proceso, kad galėtų įrodyti teisybę.
„Mes esame gavę (kaltinamąjį – BNS) aktą. Iš esmės, laukiame, kada byla pasieks teismą, nes tik teisme gali įrodyti teisybę“, – sakė B. Vanagas.
„Teismas nuspręs, bet aš tikrai jaučiuosi ramus šitoje vietoje“, – pridūrė jis.
Pirmasis apie B. Vanago atžvilgiu vykdomą ikiteisminį tyrimą balandį pranešė naujienų portalas „15min“. Lenktynininkui buvo pareikšti įtarimai apgaule galbūt įgijus 150 tūkst. eurų europinės paramos.
Anot portalo, įtarimai be lenktynininko buvo pareikšti dar vienam asmeniui ir minėtai viešajai įstaigai „Nacionalinis automobilių klubas“.
Pats B. Vanagas naujienų portalui tuomet neneigė įtarimų ir tyrimą vadino „ilga, kvaila istorija“.
