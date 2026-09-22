Byla dėl neapykantos kurstymo prieš žemaūgius Dominyko Klajumo tinklalaidėje – jau teisme

Anot jos, vienas kaltinamųjų kaltinamas dėl tęstinės tokio pobūdžio nusikalstamos veikos.
Anksčiau BNS skelbė, kad įtarimai byloje pareikšti scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikams Antonui Kisliakui bei Dominykui Klajumui.
BNS rašė, kad ikiteisminis tyrimas 2025 metų vasarą pradėtas po to, kai tinklalaidėje „Koks skirtumas“ D. Klajumas su kitais komikais juokėsi iš nacionalinio transliuotojo LRT vykdyto projekto „Ko nesakyti“ metu rodytų žemaūgių žmonių.
Generalinė prokurorė tuomet pavedė patikrinti viešai pasirodžiusią informaciją, taip pat buvo gauti Lietuvos negalios organizacijos ir visuomenininkų skundai.
Tyrimo metu buvo gautos specialistų išvados, apklausti liudytojai, nukentėjusieji, išsamiai išnagrinėti gauti dokumentai.
Pasak prokuratūros, teismui perduotos baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamųjų pasisakymai nurodytoje tinklalaidėje apie žmones, turinčius negalią dėl genetinės ligos ir dalyvavusius specialiame LRT socialiniame projekte, vertintini kaip viešas tyčiojamasis, negalią turinčių žmonių niekinimas, neapykantos prieš juos skatinimas.
Nukentėjusiais šiame ikiteisminiame tyrime pripažinti septyni asmenys.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys taip pat leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamieji taip veikė galimai turėdami savanaudiškų paskatų ir žinodami, jog minėtas vaizdo įrašas su jų pasisakymais ir įrašo iškarpos su neapykantos kalba apie negalią turinčius žmones bus išplatinti viešai įvairiose vaizdo įrašų dalijimosi, pokalbių svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.
Nustatyta, kad tinklalaidės valdytojas D. Klajumas siekė kuo plačiau išplatinti ir išreklamuoti šį vaizdo įrašą.
Nors kai kurie iš kaltinamųjų vėliau viešai atsiprašė dėl savo pasisakymų tinklalaidėje, tyrimo duomenimis, šie asmenys savo veiksmų nevertino kritiškai ir toliau šaipėsi iš žmonių dėl jų negalios.
Tyrimo duomenimis, sulaukęs kritiškų visuomenės reakcijų, kaltinamasis D. Klajumas toliau platino vaizdo įrašą ir jo neištrynė, nors toks prašymas buvo pateiktas.
Prokuratūros teigimu, minėtas vaizdo įrašas ir jo anonsas pasiekė itin didelę auditoriją, iššaukė neigiamus komentarus apie negalią turinčius žmones bei diskreditavo socialinės atskirties mažinimui skirtą LRT projektą.
Ikiteisminio tyrimo metu taip pat nustatyta, kad, kilus viešai visuomenės reakcijai į įrašą, D. Klajumas toliau aktyviai kūrė ir dalinosi kitais vaizdo įrašais, kuriais galimai kurstė neapykantą prieš negalią turinčius bei juos palaikančius žmones, rašė jų atžvilgiu neapykantos kalbos pobūdžio komentarus. Jo pasisakymai buvo nukreipti į skirtingas negalią turinčių žmonių grupes.
Tyrimo metu nustatyta dar 15 veikų, kurios atskirai inkriminuotos kaltinamajam D. Klajumui.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Kaip skelbė BNS, dėl šio įvykio tyrimą dėl neapykantos kalbos atliko ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kuri nustatė, kad pasisakymai D. Klajumo tinklalaidėje apie žemaūgius žmones kurstė prieš juos neapykantą ir skatino patyčias.
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