Dar beveik 100 tūkst. eurų – sukčiams į rankas

2025-10-08 08:47
Policija Lietuvoje praėjusią parą fiksavo du didesnius sukčiavimo atvejus, kurių metu iš gyventojų išviliota 95,7 tūkst. eurų.

Kaip trečiadienį nurodė Policijos departamentas, 1956 metais gimęs vyras bei 1955-aisiais gimusi moteris pranešė, jog rugsėjo pradžioje Klaipėdoje, į mobiliojo ryšio telefoną paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys.

Šie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, nuo rugsėjo 12-osios iki rugsėjo 29 dienos apgaulės būdu išviliojo 85 tūkst. eurų.

Tuo metu į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi 1953 metais gimusi moteris.

Ji nurodė, kad pirmadienį popiet sostinėje, būnant namuose, jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino rusiškai kalbėję du nepažįstami asmenys, kurie prisistatę elektros tiekėjo atstovu ir policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo 10 tūkst. 700 eurų.

Policija dėl šių įvykių pradėjo sukčiavimo ikiteisminius tyrimus.

