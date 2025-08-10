Dar vieną senjorę sukčiai paliko pliką basą

Sukčiai iš moters Vilniuje šią savaitę išviliojo 59,9 tūkst. eurų, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.
Jo duomenimis, šeštadienį popiet į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi 1948 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad minėtą sumą tarp rugpjūčio 6 ir 9 dienos iš jos apgaule išviliojo paskambinę nepažįstami asmenys.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl stambaus sukčiavimo. Pagal Baudžiamąjį kodeksą, už tai gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Naujausi komentarai