Dar viena tragedija: žuvo traukinio kliudyta nepilnametė

Tai BNS patvirtino Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Jos duomenimis, 11.07 val. buvo gautas pranešimas, kad traukinys susidūrė su žmogumi. Incidentas fiksuotas Naujojoje Vilnioje, ties S. Batoro gatve.
„Atvykus į vietą, buvo nustatyta, kad traukinys susidūrė su jauna mergina, kuri įvykio vietoje žuvo. Atvykusi greitoji medicinos pagalba konstatavo mirtį“, – nurodė policijos atstovė.
J. Samorokovskajos žiniomis, policijos pareigūnai dar dirba įvykio vietoje, bus pradėtas ikiteisminis tyrimas nepilnametės mirties priežasčiai nustatyti.
„Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, įvykio kvalifikacija gali būti koreguojama, bet kol kas bus pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti“, – sakė ji.
Apie įvykį pranešė geležinkelio dispečeris. Policijos atstovė negalėjo pasakyti, kas yra traukinio savininkas, operatorius.
Primename, kad rugsėjo pradžioje šešiolikmetį, kuris, kaip skelbiama policijos suvestinėse, ėjo bėgiais, kliudė ir mirtinai traumavo keleivinis traukinys „Kaunas-Vilnius“.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad tragiškai žuvo vienos Kauno gimnazijos dešimtokas, kurio bendramoksliams buvo teikiama psichologų pagalba.
Ir visa tai įvyko ties pačia Kauno miesto ir Kauno rajono riba, nors žuvusysis – ne aplinkinių Neveronių ar Palemono gyventojas, o buvo iš kur kas tolimesnio Kauno daugiabučių mikrorajono.
Iš karto po tragedijos paaiškėjo, kad jis tą vakarą ėjo susitikti Neveronyse su draugu. Pastarasis, atskubėjęs į įvykio vietą, ir įvardijo žuvusiojo tapatybę.
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