 Dar vienas skandalas kalėjime – darbuotoja palaikė netarnybinius santykius su nuteistaisiais

Dar vienas skandalas kalėjime – darbuotoja palaikė netarnybinius santykius su nuteistaisiais

2026-08-07 10:53
ELTOS inf.

Vilniaus kalėjime nustatytas dar vienas netarnybinių santykių atvejis – Resocializacijos skyriaus darbuotoja apie pusę metų palaikė netarnybinius santykius su nuteistaisiais, praneša Lietuvos kalėjimų tarnyba.

<span>Dar vienas skandalas kalėjime – darbuotoja palaikė netarnybinius santykius su nuteistaisiais</span>
Dar vienas skandalas kalėjime – darbuotoja palaikė netarnybinius santykius su nuteistaisiais / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Jos teigimu, darbuotojos prašymu pradėta atleidimo procedūra. Bus vertinama, kokius veiksmus nuteistųjų naudai darbuotoja atliko ir ar ji veikė teisėtai.

Lietuvos kalėjimų tarnyba pabrėžia, kad netarnybiniai darbuotojų santykiai su nuteistaisiais yra nesuderinami su pareigūnų ir darbuotojų etikos principais, kelia grėsmę įstaigos saugumui bei mažina pasitikėjimą bausmių vykdymo sistema.

„Todėl į visus galimus pažeidimus reaguojama nedelsiant, o nustačius pažeidimus taikomos įstatymuose numatytos priemonės“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia tarnyba.

Dėl atliekamo aplinkybių patikrinimo detalesnė informacija šiuo metu neteikiama.

ELTA primena, kad liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intymių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi kalėjimų pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus kalėjimas
netarnybiniai santykiai
kalėjimo darbuotoja
kaliniai
skandalas

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klausimas
įsidarbinusi kalinių kurtizanė?
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...
Visi nori gyventi.
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Tiktai
Vienas žodis tiktų apibūdint šitą jovalą - tai betvarkė.
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