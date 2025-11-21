Iš dviejų vilniečių sukčiai išviliojo beveik 32 tūkst. eurų

1958 metais gimusi moteris pareiškė, kad lapkričio 13 dieną jai paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys. Jie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 10,7 tūkst. eurų.
1973 metais gimusi vilnietė ketvirtadienį policijai pareiškė, kad lapkričio 12 dieną jai paskambino rusiškai kalbantys nepažįstamieji, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Sukčiai apgaulės būdu išviliojo 21 tūkst. eurų. Juos moteris atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
