Dviejų vyrų išgertuvės baigėsi muštynėmis

Policijos departamento duomenimis, lapkričio 17-ąją apie 19.55 val. Vilniaus rajone, Vilkiškių kaime, name, vykusių išgertuvių metu kilo konfliktas, kurio metu neblaivus (1,33 prom.) 76-erių vyras sumušė taip pat neblaivų (2,01 prom.) 74-erių vyrą. Pastarajam prireikė medikų pagalbos – jis paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo Baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
