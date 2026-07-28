Dviem užsieniečiams – kaltinimai į JAE ir Bahreiną mėginus išsiųsti narkotikais impregnuotą popierių

Sostinėje gyvenantys užsieniečiai W. Sh. ir Sw. S. kaltinami labai didelio kiekio narkotikų kontrabanda ir neteisėtu disponavimu labai dideliu kiekiu narkotikų turint tikslą juos platinti, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2025 metų rugsėjį, kai siuntų paskirstymo terminalo darbuotojas Vilniuje pastebėjo siuntose esančią slėptuvę ir iškvietė policijos pareigūnus. Siuntos, kurias kurjeriui perdavė kaltinamieji, turėjo būti siunčiamos į JAE ir Bahreiną.
Policininkams kaltinamųjų nuomojame bute atlikus kratą, buvo aptiktas labai didelis kiekis – 1,78 kg įvairių psichotropinių medžiagų.
Tyrimo duomenimis, kaltinamieji, naudodami specialias priemones, A4 formato popieriaus lapus impregnavo dalimi psichotropinių medžiagų ir, siekdami išvengti muitinės kontrolės, šiuos lapus paslėpė siuntų dėžėse padarytose slėptuvėse.
Kaltinamiesiems skirtos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimas.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą už narkotikų kontrabandą jiems gresianti griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki 18 metų, už didelio kiekio narkotikų laikymą su tikslu juos platinti – laisvės atėmimas iki 15 metų.
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