FNTT akiratyje – prabangiai gyvenantys vilniečiai: įtaria neteisėtu praturtėjimu

Itin prabangiai gyvenančių dviejų porų ir dar vieno asmens valdomas turtas, įtariama, neatitinka jų gaunamų pajamų, bendra pajamas viršijanti suma siekia daugiau nei 886 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad asmenys, oficialiai nurodę, jog yra įmonių akcininkai ir už tai gauna kelių šimtų eurų atlygį, deklaruoja minimalias gaunamas pajamas, tačiau mėgaujasi itin prabangiu gyvenimo būdu – važinėja prabangiais „Mercedes-Benz“ automobiliais, perka brangius laikrodžius, už grynuosius pinigus galimai įsigijo kotedžą Vilniaus pašonėje.
FNTT pareigūnams atlikus asmenų turto tyrimą nustatyta, kad viena pora valdo turtą, kurio vertė daugiau nei 205 tūkst. eurų viršija oficialiai gaunamas pajamas, kitos poros turimo turto vertė pajamas viršija daugiau nei 142 tūkst. eurų. Manoma, kad asmenys galimai gauna pajamas iš užsienio, tačiau, kaip įtariama, pajamų Lietuvoje nedeklaruoja ir nemoka mokesčių valstybei.
Tokių pat įtarimų sulaukė dar vienas asmuo, iš kurio poros įsigijo nekilnojamąjį turtą. Pareigūnai įtaria, kad šis asmuo taip pat valdo turtą, kurio vertė gerokai viršija deklaruotas pajamas. Skaičiuojama, kad šis asmuo gali turėti turto, kuris oficialias pajamas viršija net daugiau nei 0,5 mln. eurų.
FNTT pareigūnai atliko 12 kratų įtariamųjų gyvenamosiose vietose, automobiliuose, kitose patalpose. Per kratas rasti tyrimui reikšmingi dokumentai, elektroniniai susirašinėjimai, paimti nešiojamieji kompiuteriai, duomenų saugojimo laikmenos, materialinės vertybės (laikrodžiai, auksas), paimta 2,8 tūkst. eurų grynųjų pinigų, prisijungimai prie virtualiųjų valiutų piniginės.
Tyrimą organizuojanti Vilniaus apygardos prokurorė laikinai apribojo nuosavybės teises trijų įtariamųjų turtui, kurio bendra vertė siekia daugiau nei 2,08 mln. eurų.
Už neteisėtą praturtėjimą, kai asmuo turėjo nuosavybės teise didesnės negu 900 MGL vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki ketverių metų. Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą griežčiausiai gali būti baudžiama laisvės atėmimu iki septynerių metų.
