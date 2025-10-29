 Gedimino prospekte – smūgis nepilnamečiui į galvą: ką apie tai žino šis vyras?

2025-10-29 16:27 diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Kaip teigiama, šių metų spalio 4 d. apie 22.50 val. Vilniuje, Gedimino prospekte, nenustatytas vyras sudavė vienąkart kumščiu nepilnamečiui į galvos sritį, taip sukeldamas jam fizinį skausmą.

Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią nusikalstamą veiką.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinus nuotraukoje užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20847, el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

