Grabauskas: Vilniaus oro uosto prieigose sulaikyti du dronus leidę asmenys

„Vilniaus oro uostas yra vienas iš tų objektų, kur irgi mes saugome. Mūsų pajėgos yra ne vien tik viduje, bet reaguojame ir į tai, kas yra oro uosto prieigose. Vakar dieną sulaikėme du dronų valdytojus, kurie leido dronus draudžiamoje zonoje“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė V. Grabauskas.
„Yra draudžiama valdyti dronus būtent tose zonose, tos zonos yra nustatytos. (...) Viską galima pasižiūrėti puslapyje oran.lt. Ten parodytos visos draudžiamos zonos, kalbu ne vien tik apie oro uostą, nes tai liečia ir kitus strateginius objektus. Dronai taip pat yra grėsmė aviacijai“, – akcentavo jis.
V. Grabausko teigimu, sulaikytiesiems gresia administracinės baudos.
„Mūsų pajėgos tikrai visada reaguoja į tokius atvejus. Žinoma, tai užtraukia administracinę baudą. (...) Nuo 400 iki 800 eurų“, – dėstė VST vadas
„(Sulaikytieji – ELTA) yra Lietuvos piliečiai, įvairaus amžiaus. Jų pirmasis pasakymas būna, kad norėjo išbandyti (droną – ELTA), kiti sako, kad norėjo pasižvalgyti, kaip atrodo Vilnius. Vyksta tyrimas ir paskui nustatoma (...). Daugumoje yra nepiktybiniai, kurie iš nežinojimo (leido dronus draudžiamoje zonoje – ELTA), bet nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia“, – pabrėžė jis.
Dronai taip pat yra grėsmė aviacijai.
Dėl vieno iš paleistų dronų trumpam pristabdyti skrydžiai
Anot VST vado, pirmuoju atveju, kai draudžiamoje oro uosto zonoje buvo paleistas dronas, sostinės oro uosto veikla nesutriko. Vis dėlto, dėl antrojo bepiločio oro uosto veikla buvo sustabdyta maždaug dvidešimčiai minučių – buvo pristabdyti skrydžiai.
„Antru atveju buvo sustabdyta (oro uosto veikla – ELTA) maždaug dvidešimčiai minučių. Pristabdyti skrydžiai. Buvo gana greitai reaguota ir iškart, gana greitai, buvo sulaikytas drono valdytojas“, – Vyriausybėje pirmadienį žurnalistams teigė V. Grabauskas.
VST turi priemonių numušti dronus, jei kiltų grėsmė oro uostui
V. Grabauskas tikina, kad VST turi atitinkamų priemonių, jei iškilus grėsmei prireiktų numušti droną.
„Jeigu būtų tiesioginė grėsmė Vilniaus oro uostui, visada yra įvertinama, ar tai tikrai yra grėsmė ir tada yra panaudojamos tam tikros kinetinės priemonės. Šiuo atveju, tikrai turime tam tikras priemones, kurias galime panaudoti nedideliame aukštyje ir kai nėra labai dideli greičiai“, – dėstė jis.
ELTA primena, kad dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus pastaraisiais mėnesiais ne kartą buvo stabdoma Vilniaus oro uosto veikla.
Dėl šios situacijos Vyriausybė planuoja skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
Naujausi komentarai