Grasinta susprogdinti Moterų informacijos centrą Vilniuje

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė pati įstaiga.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Julija Samorokovskaja Eltai patvirtino, kad apie 10 val. Moterų informacijos centras gavo du elektroninius laiškus su grasinimais susprogdinti pastatą.
„Laiške rusų kalba buvo nurodoma, kad sprogimas įvyks po dviejų valandų po siųsto laiško“, – teigė sostinės policijos atstovė.
Anot jos, kaip nurodoma pareiškime pareigūnams, laiškas su grasinimais buvo siųstas ir dar kelioms organizacijoms.
Kaip „Facebook“ skelbė Moterų informacijos centras, gautame laiške ne tik grasinama susprogdinti pastatą, bet ir panaudoti šaunamuosius ginklus.
„Mes, „Vyrų Pasipriešinimo Frontas“, jau seniai supratome, kad Lietuva yra šalis, kurioje triumfavo feminizmas. Štai kodėl mes jūsų pastate pastatėme sprogstamąjį įtaisą. Sprogimas įvyks praėjus dviem valandoms po šio laiško išsiuntimo. Po to mes kulkosvaidžiais ir ašmenimis sunaikinsime išlikusias moters lyties būtybes. Jūs atsakysite už visus antivyriškus įstatymus. Mes jus sunaikinsime“, – laiško vertimą „Facebook“ centras.
Policija pradėjo rinkti informaciją ikiteisminiam tyrimui pagal Baudžiamojo kodekso 285 straipsnio 1 dalį.
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