Gyventojai papasakojo apie devynaukštyje kilusį gaisrą

2025-08-23 11:55
Gabrielė Grigošaitytė (LNK)

Penktadienio rytą sostinėje gesinti gaisrą devynaukštyje ir gelbėti gyventojus teko automobiliais pergrūstame kieme. Nukentėjo vyras ir moteris. Tiesa, jie patys prisipažino, dėl ko kilo gaisras.

Penktadienio rytas Pašilaičių mikrorajone prasidėjo dramatiškai – devynių aukštų daugiabutyje pro langus veržėsi juodų dūmų debesys.

„Išėjau į balkoną, žiūriu – iš kitos pusės dūmai rūksta ir jau sirenos skamba, jau viskas“, – kalbėjo vilnietis Gintautas.

„Išgirdome sirenas – gelbėtojų, greitosios. Galvojome, kas čia vyksta kieme“, – pasakojo moteris.

Tiršti dūmai skverbėsi iš septinto aukšto buto. Kai kas spėjo čiupti telefonus ir viską užfiksuoti.

„Dūmų buvo daug – iš pradžių juodi veržėsi, paskui balti“, – sakė vilnietis Stanislovas.

„Dūmus pajautė ir degančios, kaip elektros, kvapą – lyg elektra degtų“, – tikino moteris.

Į vietą suvažiavo trys ugniagesių autocisternos, štabo automobilis ir keltuvas. Užduotys buvo dvi – gesinti ir gelbėti.

„Pirma užduotis – patekti į butą ieškoti nukentėjusių. Tuo tarpu kita grandis apibėgo namą, pastebėjo septintame aukšte balkone stovintį vyriškį, prašantį pagalbos. Iš jo gauta informacija, kad bute dar vienas žmogus“, – aiškino Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos pamainos vadas Vadim Ignatovič.

Tuo metu daugiabučio gyventojai griebė svarbiausius daiktus ir evakavosi į lauką.

„Visas šurmulys prasidėjo kieme ir ugniagesiai viršun jau lėkė su įrankiais. Sako: varykite greičiau. Viskas, sakau: Laura, rinkis ant smūgio ir varome“, – kalbėjo vilnietis Pavelas.

„Toks šokas buvo… Gerai, kad abu namie, nes šuo vienas. Nespėjome nei daiktų, nieko pasiimti. Dar strese esame“, – pasakojo vilnietė Laura.

Degančiame bute nukentėjo garbaus amžiaus vyras ir moteris. Jie išvesti ir perduoti medikams.

„Žmonės apie 70-ies, kaimynai – vyras ir žmona“, – sakė moteris.

„Abu perduoti su gyvybės požymiais. Vyriškis mažiau nukentėjo, moteris nukentėjo daugiau – hospitalizuota, jai nustatyti stiprūs kojų nudegimai, apsinuodijimas degimo produktais“, – teigė Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos pamainos vadas.

Pasak gyventojų, nukentėję kaimynai konfliktų niekada nekėlė.

„Nieko nebūdavo – jokių konfliktų. Ramūs, į parduotuvę – iš parduotuvės susitinki. Anksčiau turėjo šuniuką, dabar neturi“, – sakė Gintautas.

„Vieni gyveno, dukros abi išsikėlė, išsikraustė“, – pasakojo moteris.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Gaisras kilo trijų kambarių bute. Vienas kambarys išdegė, kiti du aprūko. Pats buto šeimininkas įvardijo ir galimą gaisro priežastį.

„Pasak vyriškio, kuris buvo šitame bute, rūkymas lovoje“, – tikino Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos pamainos vadas.

Namas senos statybos, bet renovuotas, dujų įvado nėra. Ugniagesiai patikrino ir kitus butus, bet sako, kad jie nukentėjo nestipriai – tik šiek tiek uždūminti.

Gelbėtojai džiaugiasi, kad ugnį sutramdyti pavyko greitai. Tačiau darbą apsunkino įprasta sostinės bėda – ankštas ir automobiliais užstatytas kiemas.

„Pastatyti autokopėčias tikrai buvo iššūkis, tačiau jos buvo pastatytos. Išlaužti šarvo duris taip pat reikėjo daug pastangų“, – kalbėjo Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos pamainos vadas.

Tiksli gaisro priežastis paaiškės po specialistų tyrimo.

