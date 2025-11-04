Į sukčių pinkles pakliuvo jauna mergina: pasitelkę feisbuką išviliojo tūkstančius

Visi nukentėjusieji buvo Vilniaus gyventojai.
1985 metais gimęs vilnietis beveik 11 tūkst. eurų prarado, kai su juo susisiekė rusų kalba bendravę nepažįstami asmenys, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais.
Iš dar vienos 2004 metais gimusios vilnietės išvilioti daugiau nei 15 tūkst. eurų, jai socialiniame tinkle „Facebook“ aktyvavus papildomą darbą siūlančią nuorodą.
1976 metais gimęs vyras daugiau nei 11 tūkst. eurų prarado, kai parsisiuntė atsiųstą ne siuntų pristatymo tarnybos nuorodą ir, ant jos paspaudės, suvedė „Smart ID“ duomenis.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Naujausi komentarai