 Į tvenkinį Vilniuje įlėkė automobilis – ištrauktą moterį pavyko atgaivinti

Į tvenkinį Vilniuje įlėkė automobilis – ištrauktą moterį pavyko atgaivinti

2026-08-07 09:27
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilniuje penktadienio rytą į tvenkinį įlėkė automobilis.

<span>Į tvenkinį Vilniuje įlėkė automobilis – ištrauktą moterį pavyko atgaivinti </span>
Į tvenkinį Vilniuje įlėkė automobilis – ištrauktą moterį pavyko atgaivinti / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, 7.22 val. gautas pranešimas, kad Vilniuje, Helsinkio gatvėje, automobilis įvažiavo į Buivydžių tvenkinį ir skęsta.

„Atvykus ugniagesiams, automobilis tvenkinyje buvo apvirtęs ant stogo. Iš automobilio buvo ištraukta moteris“, – teigė E. Zdanevičienė.

Anot jos, moteris perduota medikams, kurie ją atgaivino. Nukentėjusioji išvežta į ligoninę.

Ugniagesiai toliau dirba įvykio vietoje – bando atversti automobilį ir ištraukti į krantą.

Šiame straipsnyje:
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senis
jau vietos keliuose maža vandenin lenda ,kaip ten pasakoi nenoriu būt carienė noriu būt visu valdenu valdove.
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