Į tvenkinį Vilniuje įlėkė automobilis – ištrauktą moterį pavyko atgaivinti

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, 7.22 val. gautas pranešimas, kad Vilniuje, Helsinkio gatvėje, automobilis įvažiavo į Buivydžių tvenkinį ir skęsta.
„Atvykus ugniagesiams, automobilis tvenkinyje buvo apvirtęs ant stogo. Iš automobilio buvo ištraukta moteris“, – teigė E. Zdanevičienė.
Anot jos, moteris perduota medikams, kurie ją atgaivino. Nukentėjusioji išvežta į ligoninę.
Ugniagesiai toliau dirba įvykio vietoje – bando atversti automobilį ir ištraukti į krantą.
(be temos)